Plusieurs participants de l’Abitibi-Témiscamingue au Défi 100% local

L'événement, qui se poursuit tout au long du mois de septembre, est organisé par le Regroupement des Tables de concertation bioalimentaire du Québec.

Il vise à encourager les citoyens à consommer des produits locaux, à cuisiner plus de produits de leurs régions et d’apprendre à produire leur nourriture.

La coordonnatrice, Camille Tremblay Lalancette, rappelle qu'il y a plusieurs manières de participer à l'événement et invite la population à visiter le site Internet du Défi.

On appelle le grand public, les citoyens québécois à s'inscrire sur le site Internet de l'évènement et les gens peuvent choisir parmi les objectifs comme aller voir un producteur de la région que je ne connais pas, aller m'approvisionner dans le marché public de mon quartier, aller essayer un nouveau commerce, préparer un repas 100 % local pour ma famille , dit-elle.

Donc les objectifs qu'on propose dans le cadre du Défi sont pour tout le monde, tant les citoyens, les producteurs que les organisations peuvent utiliser le prétexte du Défi 100 % local pour parler d'alimentation locale , précise la responsable.

Kamylle Béchard-Plourde, copropriétaire des Jardins Tomates et Camomille Photo : Radio-Canada / Vanessa Limage

C'est la première fois que la ferme maraîchère Les Jardins Tomates et Camomille de Rouyn-Noranda participe à l'événement.

Pour la copropriétaire Kamylle Béchard-Plourde, le Défi arrive à un moment où la production de la ferme est abondante.

Nous en septembre, c'est toujours un moment où il y a une baisse d'achalandage, par exemple dans les marchés publics, alors que nous les maraîchers locaux, c'est là où on a le plus de récoltes. Donc, on trouvait ça bien de faire arrimer ça avec ce Défi pour justement encourager les gens à venir à notre rencontre et ça fait aussi parler des producteurs locaux , insiste la productrice.

Par ailleurs, Kamylle Béchard-Plourde a noté une hausse importante de l'achat local cette saison, du moins pour ce qui est de sa production.

Cette année aussi il y a un bel engouement pour l'achat local. On a eu une grande hausse des inscriptions et abonnements aux paniers de légumes. Nous, on est passé de 150 paniers à 220 cette année. Ça va aussi de pair avec la croissance qu'on a puisqu'on a fait des investissements pour avoir de meilleures infrastructures , indique Kamylle Béchard-Plourde.

Le Défi 100% local est une initiative qui est née il y a sept ans dans une cuisine aux Îles-de-la-Madeleine avant de se propager partout dans la province grâce notamment au Regroupement des Tables de concertation bioalimentaire du Québec.