La Société canadienne du sang au Nouveau-Brunswick a besoin de donneurs

Une augmentation du nombre d’accidents, d’interventions chirurgicales et d’une diminution des réserves de sang dans la province a entraîné ce besoin de donneurs.

Plusieurs procédures chirurgicales en attente à cause de la pandémie ont repris, ce qui cause des inquiétudes concernant l’approvisionnement en sang.

Selon la Société canadienne du sang, les besoins en sang dans les hôpitaux provinciaux dépassent désormais les niveaux enregistrés avant la crise sanitaire.

Les besoins ont également augmenté au sein des services d’urgence qui enregistrent une hausse du nombre d’accidents, puisque les gens sortent davantage qu’au début de la pandémie.

Le directeur régional de la Société canadienne du sang au Nouveau-Brunswick, Peter MacDonald, indique que de nombreuses collectes de sang sont en cours dans la province. Il encourage les citoyens à se porter volontaires.

Il est important que l’offre et la demande concordent, et c’est pourquoi nous diffusons ce message , explique-t-il. Si vous n’êtes pas disponible durant le long week-end de la fête du Travail pour faire un don, votre contribution est la bienvenue à tout moment.

Prendre rendez-vous

Plusieurs restrictions liées à la COVID-19 sont levées au Nouveau-Brunswick depuis le passage à la phase verte. Toutefois, Peter MacDonald indique que certains protocoles sont toujours en vigueur dans les cliniques de collecte de sang.

Tous les donneurs et le personnel doivent porter un masque lors des collectes et respecter la distanciation sociale, dans la mesure du possible.

Bien que la Société canadienne du sang recherche des donneurs de tous les groupes sanguins, les donneurs de sang O négatif sont particulièrement recherchés. Les globules rouges O négatif sont compatibles avec tous les groupes sanguins.

Les citoyens peuvent prendre rendez-vous sur le site internet de la Société canadienne du sang ou par téléphone au 1 888 236-6283.