Passeport vaccinal : les provinces de l’Atlantique plus favorables à cette mesure

Le sondage réalisé par la firme Léger du 27 au 29 août révèle que 81 % des répondants appuient l'émission de tels passeports, la plupart fermement.

En revanche, 7 % des répondants ont dit être plutôt en défaveur du passeport, et 13 % en désapprouvent fermement l'utilisation.

Les sondeurs ont observé que les principaux appuis étaient dans les provinces de l'Atlantique et en Colombie-Britannique, alors que la principale opposition s'est manifestée au Manitoba et en Saskatchewan.

Les répondants âgés de 55 ans et plus ont fait part d'un appui de 86 % au passeport, le plus élevé au Canada, alors que le plus faible, de 75 %, a été relevé chez les répondants âgés de 35 à 54 ans.