Des candidates s’intéressent à l’aéroport de Sherbrooke

Les candidates du Bloc québécois dans Compton-Stanstead et Sherbrooke tentent de faire de l'aéroport de Sherbrooke un enjeu électoral. Vendredi, elles ont annoncé vouloir appuyer les élus locaux dans leurs démarches pour trouver un transporteur, afin que l'Estrie bénéficie de liaisons commerciales. Radio-Canada a demandé aux élus de la région ce qu'ils pensent de ce dossier.

Ensaf Haidar et Nathalie Bresse, candidates du Bloc québécois dans Sherbrooke et Compton-Stanstead

Les candidates bloquistes considèrent que l'aéroport de Sherbrooke représente un projet de relance économique important pour la région.

Jusqu'à maintenant, on n’a pas vu les résultats, on n’a pas entendu les demandes à Ottawa. [...] Le gouvernement doit faire quelque chose , indique Ensaf Haidar.

C’est prioritaire, il faut que ça avance , croit quant à elle Nathalie Bresse. Nous, est-ce qu’on est moins important [que d'autres régions desservies par des vols commerciaux], la région de Sherbrooke et la MRC du Haut-Saint-François, Coaticook, Granit, et tout le tour?

Marie-Claude Bibeau, candidate du Parti libéral du Canada dans Compton-Stanstead

Selon la députée sortante Marie-Claude Bibeau, les libéraux ont fait leur devoir dans le dossier de l'aéroport de Sherbrooke. Il faut cependant que des compagnies aériennes commerciales décident de s'installer dans la Ville.

Au niveau fédéral, ça avance. Il n’y a aucun problème. L'aéroport de Sherbrooke peut accueillir des vols sécurisés. Il y a un mécanisme qui est en place qui fonctionne. La raison pour laquelle ça ne se fait pas encore, c'est parce que la Ville de Sherbrooke n'a pas encore réussi à conclure une entente avec une compagnie aérienne. Moi, j'ai besoin d'un projet à soumettre pour essayer d'aller chercher du financement.

Andrea Winters, candidate du Parti conservateur du Canada dans Sherbrooke

Andrea Winters reconnaît elle aussi l'importance de l'aéroport pour la région.

La candidate de Sherbrooke se réjouit que les conservateurs veuillent fournir une aide financière à l'aéroport régional de Sherbrooke pour le garder ouvert et que les routes pour s'y rendre continuent d'être desservies , a-t-elle envoyé par écrit à Radio-Canada.

Marika Lalime, candidate pour le Nouveau parti démocratique dans Sherbrooke

La candidate du NPDNouveau Parti démocratique à Sherbrooke croit que l’offre de vols commerciaux devrait être développée. Elle souhaite aussi que l’aéroport de Sherbrooke soit ajouté à la liste des aéroports désignés par l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA).

C'est ça qui donne l'accès au fond pour tout ce qui est sécurité, enregistrement des bagages, donc tout ce qu'ils n'ont pas en ce moment. [...] Pour les vols commerciaux vers Toronto, ça peut être intéressant d’avoir ça. Ensuite, ça peut ouvrir sur beaucoup plus de choses.

Marie-Clarisse Berger, candidate du Parti vert du Canada dans Sherbrooke

Le Parti vert, quant à lui, s'oppose au développement de l'aéroport de la Ville.

Nous, le Parti vert, on est contre le projet d'aéroport, on préfère faire un lien ferroviaire électrique. On trouve ça un peu illogique qu’un parti qui croit en l'importance de la lutte aux changements climatiques appuie un projet comme l’aéroport, en sachant que l’industrie de l’aviation civile est responsable à elle seule de 2 % des émissions mondiales , souligne Marie-Clarisse Berger.

Le maire de Sherbrooke, Steve Lussier, espère quant à lui que les élections fédérales permettront de faire avancer le dossier.

Au niveau de la corporation de l'aéroport, on force beaucoup pour aller chercher des montants supplémentaires. C'est sûr que ça fait mon affaire d'entendre ce qui a été dit ce matin, toutefois, on verra. Ce sont les personnes qui seront au pouvoir qui pourront faire avancer ce dossier-là. Je le souhaite réellement , conclut-il.

Avec les informations d’Arianne Béland