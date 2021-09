Rentrée scolaire : quelques conseils pour réduire le stress

La rentrée scolaire peut être une période palpitante pour les écoliers impatients de revoir leurs camarades ou leurs professeurs. Mais cette année, en raison de la pandémie, ce moment peut renfermer beaucoup d'incertitudes et de stress aussi bien pour les enfants que leurs parents.

La Colombie-Britannique a aussi été malmenée par les feux de forêt, souligne Pamela Findling, directrice principale des communications à la filiale britanno-colombienne de l’Association canadienne pour la santé mentale.

Pour beaucoup d’enfants, l’apprentissage se faisait en ligne l'année dernière, c'est donc la première fois depuis plus d'un an qu'ils sont dans une salle de classe tous les jours, et cela est stressant aussi. Une citation de :Pamela Findling, Association canadienne pour la santé mentale

L'association propose donc cinq moyens pour mieux gérer son stress :

Établir des routines : Mettez en place dès maintenant les routines suivies pendant l’année scolaire, en ce qui concerne les heures de coucher, du lever le matin et les heures des repas.

Résoudre les problèmes : Validez les préoccupations de l’enfant et réfléchissez ensemble à des moyens de faire face aux situations stressantes.

Offrir du renforcement positif : Félicitez et récompensez les gestes de l’enfant, surtout lorsqu’il fait preuve de bravoure.

Rester calme : Il peut arriver de se sentir anxieux ou frustré lorsque votre enfant s'inquiète. Restez calme et surveillez votre langage corporel et votre ton pour signifier votre confiance dans la capacité de votre enfant à être courageux.

Faire équipe contre l’anxiété : Contactez les personnes, à l’école de l’enfant par exemple, qui peuvent vous soutenir pour aider votre enfant lors de la rentrée scolaire.

Entamer une conversation

Il peut arriver que l’enfant n’exprime pas de lui-même ses préoccupations, explique Pamela Findling : Si vous remarquez que votre enfant est renfermé, qu'il veut passer du temps seul, qu'il ne mange pas autant que d'habitude ou que son rythme de sommeil change, parlez-lui, dites-lui que vous avez observé qu'il n'est pas tout à fait lui-même, et demandez-lui ce qui le préoccupe.

Avoir une conversation en faisant une promenade ou un tour de voiture peut être une bonne idée, estime Pamela Findling, de l’Association canadienne pour la santé mentale. Photo : iStock

Une des choses les plus importantes dont il faut se souvenir, poursuit-elle, qu’il est normal de ne pas aller bien, parfois, et qu’il est toujours possible de demander de l’aide lorsqu’on en a besoin.