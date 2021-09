Élections fédérales : infrastructures et climat parmi les attentes des élus municipaux

Au niveau du cellulaire, il n’y a pas eu de changement, déplore le préfet de la MRC de Rimouski-Neigette, Francis Saint-Pierre. Ça n’a pas changé, ça coupait en 2019 au même endroit où ça coupe aujourd’hui.

Comme il l’avait fait il y a deux ans dans le cadre de la précédente campagne électorale, M. Saint-Pierre demande qu’Ottawa oblige les compagnies de cellulaire à desservir tout le territoire. L’objectif est toujours d’avoir un signal comparable à celui des villes , dit-il.

Francis Saint-Pierre, préfet de la MRC de Rimouski-Neigette et maire de Saint-Anaclet-de-Lessard (archives) Photo : Radio-Canada / François Gagnon

L’état des quais et des ports fait également partie des préoccupations soulevées par les élus de l’Est-du-Québec en vue du scrutin du 20 septembre, et ce, d’un côté du fleuve comme de l’autre.

La situation n’a pas beaucoup changé , considère le maire de Port-Cartier, Alain Thibault. Les deux quais de sa municipalité ont besoin de réparations majeures. Il espère obtenir l’appui d’Ottawa pour réaliser quelques-uns des nombreux projets qu'il a en tête, dont le transbordement des composantes du projet éolien Apuiat.

Le but est de rentabiliser notre quai et de démontrer aux gouvernements qu'il y a des utilisateurs sérieux, ils auront ainsi plus de motivation à nous aider pour la réfection de nos infrastructures. Une citation de :Alain Thibault, maire de Port-Cartier

Sur la rive sud du Saint-Laurent, certains aimeraient qu’Ottawa bonifie le montant versé au gouvernement provincial pour le transfert des ports de Gros-Cacouna, de Rimouski, de Matane et de Gaspé, dont l’exploitation et l’entretien ont été confiés par Québec à la Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie.

Il est évident que le montant qui a été négocié à l'époque est insuffisant, soutient le maire de Matane, Jérôme Landry. Il faut trouver un moyen d'aller chercher de l'argent. Comme les administrations portuaires canadiennes, il faudrait que cette administration portuaire québécoise ait accès à des fonds fédéraux.

Le maire de Matane, Jérôme Landry (archives) Photo : Radio-Canada / Luc Paradis

De l’aide pour combattre les changements climatiques

Avec les changements climatiques, le fleuve qui berce les régions de l’Est-du-Québec peut également être une menace pour certaines infrastructures municipales. Les villes demandent donc à Ottawa de les aider à s’adapter à cette réalité.

Le maire de Gaspé et président de l’Union des municipalités du Québec indique que cette demande se chiffre à 5 milliards de dollars.

Au municipal, on a une plate-forme climatique [développée à l’ UMQUnion des municipalités du Québec ] qui est très ambitieuse. On a plein d'idées, plein de concepts. On est prêt à mettre l'épaule à la roue à la hauteur de nos capacités financières, mais il faut que le fédéral et provincial nous accompagnent là-dedans. Une citation de :Daniel Côté, maire de Gaspé et président de l'UMQ

Un an et demi après le début de la pandémie, la relance économique fait également partie des préoccupations soulevées par de nombreux élus municipaux.

D’après un reportage de Denis Leduc