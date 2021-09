Rentrée universitaire dans l’incertitude sanitaire en Saskatchewan

Alors que la rentrée universitaire s’est effectuée cette semaine sur fond de crise sanitaire dans la province, l’Université de la Saskatchewan et l’Université de Regina tentent d'assurer leurs cours en présentiel, tout en s’adaptant à l’approche de la quatrième vague de COVID-19.

La vice-rectrice à l'enseignement et à l'apprentissage de l’Université de la Saskatchewan, Patti McDougall, déclare qu’avec l’augmentation des cas de variant Delta à Saskatoon certains cours prévus en présentiel devront finalement se faire en mode virtuel . Selon elle, ces changements ont été faits pour la sécurité des étudiants et des professeurs.

Même si l’Université de la Saskatchewan reconnaît les défis que cela peut entraîner pour les étudiants , elle affirme que la situation est fluide et qu’elle s’assurera que les étudiants soient informés de tout changement dès que possible .

Le vice-président des affaires académiques du syndicat des étudiants de l’Université de la Saskatchewan, Tauqeer Iftikhar, estime qu’il y a un manque de communication de la part de l’Université pour avertir les étudiants de ces changements .

Tauqeer Iftikhar salue toutefois l'intérêt d’un système d'enseignement hybride, avec certains cours en présentiel et d’autres en mode virtuel. Car selon lui, cela permet de répondre aux besoins de chaque étudiant et de rendre l'enseignement plus accessible .

Le représentant syndical évoque cependant plusieurs difficultés rencontrées par des étudiants qui n'avaient nulle part où aller pour passer leurs examens lorsque l’université était fermée à cause de la pandémie. Il y a eu une certaine inégalité entre étudiants quand les classes sont passées en mode virtuel, car certains n'avaient pas de connexion à internet , dit-il.

Du côté de la capitale provinciale, de 4000 à 5000 étudiants sont retournés sur le campus de l’Université de Regina. Ils ont des horaires différents et des classes dans plusieurs bâtiments afin d'assurer leur santé et leur sécurité , affirme le porte-parole de l'Université de Regina, Paul Dederick.

Il admet qu’il y a eu quelques ajustements mineurs liés à l'enseignement en présentiel, mais il assure que l'Université travaille à minimiser ces changements . Selon les prévisions, 20 % des étudiants de l’Université de Regina devaient retourner dans les salles de classe, explique-t-il. Ce pourcentage a été réduit à 17 %.

Pour sa part, le chef de programme de La Cité universitaire francophone de l’Université de Regina, Jérôme Melançon, ne cache pas une certaine préoccupation. Tout le monde est un peu inquiet par rapport à la manière dont la situation évolue , dit-il. Nous sommes à l'écoute des étudiants et des professeurs. Il faut assurer la santé de tout le monde, y compris la santé mentale , ajoute-t-il

À partir du 1er octobre, les étudiants de l’Université de Regina qui fréquentent le campus devront passer des tests de dépistage ou présenter une preuve de vaccination.

Avec les informations de Mercia Mooseely et Katia St Jean