Un resserrement des règles est souhaité en boxe professionnelle

L’athlète de 18 ans a succombé à ses blessures jeudi après-midi, ébranlant l’industrie tout entière. Une enquête du coroner se penchera sur le décès de la boxeuse, a annoncé vendredi la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault.

En attendant les conclusions de l’enquête qui ne seront pas connues avant plusieurs mois, certains croient qu’il est temps que le noble art prenne un pas de recul. C’est le cas de l’entraîneur et figure bien connue dans la boxe au Saguenay-Lac-Saint-Jean Michel Desgagné, qui estime qu’il est temps que des changements soient apportés.

Selon lui, un meilleur suivi doit être fait lorsqu’un boxeur subit une commotion cérébrale. Au Québec, les combats sont encadrés par la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ), qui doit notamment s’assurer que les boxeurs et les boxeuses sont aptes à grimper dans le ring.

Pour éviter tout ça, je me dis qu’il faut apporter des corrections au niveau (de la réglementation) des commotions cérébrales, un suivi des commotions cérébrales, peut-être des scans, y a-t-il des tests au niveau de la tête qui sont supérieurs à d’autres qui peuvent peut-être nous dire certaines vérités qu’on ne voit pas dans un scan normal, c'est des pistes de solution , a mentionné l’entraîneur du club de boxe de Chicoutimi, qui baigne dans le milieu depuis une cinquantaine d’années et qui était sur place samedi dernier au Stade IGA comme spectateur.

L’ancien boxeur établi au Saguenay et auteur John Alejandro Gonzalez partage l’opinion de Michel Desgagné. Il se demande si la boxeuse Zapata était réellement prête à sauter dans le ring alors qu’elle avait subi un K.-O. percutant pas plus tard qu’en mai dernier dans son pays.

Est-ce que c’est vraiment ce combat qui a causé la mort de mademoiselle Zapata ou ce sont les circonstances dans lesquelles mademoiselle Zapata s’est trouvée. Elle a subi une commotion cérébrale sévère et elle a perdu par K.-O. [en mai dernier au Mexique]. Les images ressemblaient beaucoup à celles de samedi dernier [...] Pour avoir été boxeur, un camp d’entraînement pour un boxeur, ça dure environ ça, entre deux et trois mois. Combien de temps de récupération a-t-elle eu avant son combat? réfléchit-il à voix haute en entrevue à l’émission Place publique.

S'inspirer des amateurs

Tant l’entraîneur que l’ancien pugiliste croient que l’instauration d’un compte de huit (8) après qu’un athlète a été sonné par un coup au visage pourrait grandement contribuer à empêcher qu’un drame semblable se produise. Ce compte existe en boxe amateur et en boxe olympique. En boxe professionnelle, cette procédure survient lorsque le boxeur tombe au sol ou met un genou au plancher.

John Alejandro Gonzalez croit que certains règlements en boxe professionnelle doit être revus. Photo : Radio-Canada

La boxe professionnelle existe depuis très longtemps. Les règlements ont évolué au cours des dernières décennies, mais pas autant que les règlements de la boxe amateur. Avec le compte de huit debout, lorsqu’un boxeur reçoit un coup et que l’arbitre juge qu’il y a eu impact important, l'arbitre peut commencer un compte de huit même s’il n’est pas tombé à terre , explique John Alejandro Gonzalez.

Michel Desgagné va plus loin et propose que les gants de la boxe amateur soient utilisés en boxe professionnelle puisqu'ils sont plus rembourrés.