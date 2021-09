La ministre Mulroney assure que le passeport vaccinal sera disponible en français

Contacté par courriel après l’annonce du passeport vaccinal au sujet de sa disponibilité en français, le bureau de la ministre des Affaires francophones Caroline Mulroney a assuré que celui-ci sera disponible en français.

Nous sommes donc déterminés à assurer que toutes les communications, y compris celles liées au système de certificat de vaccination, soient disponibles en français et en anglais, au même moment, et qu'elles soient équivalentes et de même qualité dans les deux langues , a indiqué une porte-parole de la ministre Mulroney.

La preuve vaccinale que propose présentement le gouvernement de l’Ontario est disponible dans les deux langues, tout comme les démarches pour obtenir celle-ci.

Peu de détails sont disponibles pour le moment sur la nouvelle preuve de vaccination conservée dans un code QR qui devrait entrer en vigueur le 22 octobre.

Depuis le début de la pandémie, l’accès aux services et aux messages du gouvernement en français a de nombreuses fois été critiqué, notamment par un rapport de l’Ombudsman de la province qui a affirmé que des communications d'urgence en français ont été négligées .

Le Bureau de l’ombudsman de l’Ontario a reçu 431 plaintes du public sur les services en français de mai 2019 à septembre 2020.

La ministre Mulroney s'est engagée à réformer la Loi sur les services en français d'ici la fin de son mandat.