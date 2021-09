Passeport vaccinal : une application qui se déroule bien en Outaouais au jour 3

Tous les intervenants rencontrés par ICI Ottawa-Gatineau, vendredi, ont indiqué que la vérification des codes QR, pour leurs clients québécois, et des preuves de vaccination, pour les clients ontariens, se déroulait rondement.

On a eu beaucoup moins de problèmes qu’on ne l’avait envisagé , affirme l’un d’eux en entrevue, Isaac Lauzon, qui est directeur adjoint au Chelsea Pub.

Il constate toutefois une baisse d’achalandage et il est convaincu que la nouvelle réglementation y est pour quelque chose.

C’est assez rare pour nous, à l’habitude, de couper des serveurs parce qu’il n’y a pas assez d’achalandage, dû à notre emplacement, et ça a été le cas depuis que le passeport vaccinal est en vigueur , ajoute-t-il.

Au centre de conditionnement physique de Maniwaki Zone Concept Santé, la propriétaire Émilie Lortie estime qu’environ 10 % de sa clientèle a résilié son abonnement.

C’est sûr que ça engendre des pertes financières parce qu’il y a des gens qui, ne voulant pas adhérer au passeport vaccinal, ont résilié leur abonnement. Une citation de :Émilie Lortie, propriétaire de Zone Concept Santé

Même si, par la loi, on n’est pas forcés de les rembourser, il reste qu’on est un petit milieu et on ne veut pas envenimer nos relations avec nos clients , dit-elle.

Pas de passe-droit

Le chef et propriétaire du restaurant Les Vilains garçons, Romain Riva, soutient avoir dû retourner 30 % des personnes qui avaient une réservation à son établissement du Vieux-Hull, mercredi, au premier jour de l’entrée en vigueur du passeport vaccinal.

Le lendemain, ce ne sont que deux personnes qui ont dû rebrousser chemin et il reste à voir ce que la longue fin de semaine de la fête du Travail lui réserve. On a des réservations de 6, 8, 10 et 12 personnes. Il suffit qu’il n’y en ait qu’un, là-dedans, qui n’a pas les papiers et c’est non , explique-t-il.

Il estime toutefois que 95 % des personnes qui se présentent à son établissement sont assidues . M. Riva, affirme qu’il applique la mesure, depuis le jour un, de la même façon qu’il le fera après la période de grâce qui s’étend jusqu’au 15 septembre.

Le gouvernement du Québec a précisé qu’aucune sanction ne s’appliquera durant ce sursis. Nous, on ne laisse pas de passe-droit , résume-t-il.

Romain Riva, chef et copropriétaire du restaurant Les Vilains garçons, dans le secteur Hull (archives) Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

Je pense que d’ici deux semaines, quand ce sera rendu obligatoire et non négociable, ça va être plus facile à gérer, mais là on est encore dans la zone grise , poursuit-il.

L'effet de la rentrée scolaire?

Sydney Gill, gérant du Sans façon, un autre restaurant de Gatineau, croit pour sa part que la baisse d’achalandage des derniers jours est surtout attribuable à la semaine de la rentrée scolaire.

Les parents ont une situation différente cette semaine, des dépenses encourues qui changent la donne. Je sais, par expérience [...] que la semaine de la rentrée est toujours moins achalandée , dit-il.

Isaac Lauzon, du Chelsea Pub, croit aussi que les températures plus automnales des derniers jours peuvent aussi avoir leur rôle à jouer.

Avec les informations de Laurie Trudel et de Gabriel Le Marquand Perreault