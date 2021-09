Les médecins recevront leurs patients symptomatiques

Les groupes de médecine familiale se disent prêts à de nouveau accueillir l'ensemble de leurs patients alors que le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean fermera ses cliniques désignées d’évaluation à compter du 6 septembre.

Ces établissements, situés à Chicoutimi et à Alma, offraient des consultations en médecine familiale aux personnes présentant des symptômes de la COVID-19. Dorénavant, les patients pourront contacter leur médecin même s’ils ont des symptômes s’apparentant au virus.

Des changements seront d’ailleurs apportés dans les cabinets de médecin pour s’assurer que la présence de patients potentiellement symptomatiques se déroule bien. Les services réguliers en clinique seront offerts.

Selon le Dr Simon Hevey, chef du département régional de médecine générale, l’offre des cliniques désignées d’évaluation ne pouvait pas durer éternellement, et ce, malgré la quatrième vague de COVID-19. Il demande néanmoins l’indulgence de la population en raison de ces changements effectués dans un court laps de temps.

Quand les gens vont se présenter, il y va y avoir dans la salle d’attente maintenant, dans chaque cabinet, une partie chaude et une partie froide, donc la salle d’attente va être séparée en deux. Il y a toujours les mêmes mesures à l’accueil, soit le patient qui devra toujours se laver les mains, changer son masque et le médecin devra porter des équipements particuliers quand il va voir des patients avec des symptômes , explique le médecin.

Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux estime que la fin des cliniques est une étape de plus vers un retour à la normale dans le réseau de la santé.

C’est une directive qui émane du ministère de la santé. Donc ça s’applique à l’ensemble du réseau de la santé. Ces cliniques-là qui ont été mises en place au printemps 2020, c’était vraiment pour donner un coup de main à nos services de première ligne, de s’assurer de désengorger les urgences et les gens qui avaient besoin de consulter pouvaient se rendre à ces cliniques-là. C’est un pas de plus vers un retour progressif à la normale , a indiqué le porte-parole du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux , Pierre-Alexandre Maltais.

D'après des informations de Philippe L'Heureux