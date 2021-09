Le Cégep à la recherche d’étudiants pour sa formation accélérée en soins infirmiers

Le programme est issu d'une collaboration entre le Centre intégré de santé et de services sociaux et le Cégep, qui souhaitent offrir une alternative supplémentaire dans la région pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre en soins infirmiers.

Le directeur général du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, Sylvain Blais, souhaite ainsi attirer des étudiants ayant déjà suivi leur formation collégiale de base.

Ce en quoi ça consiste, c’est d’être en mesure de former un candidat ou une candidate qui est déjà titulaire d’un diplôme d’études collégiales, de façon à pouvoir lui offrir uniquement la formation spécifique en lien avec le programme de soins infirmiers et ainsi diplômer le plus rapidement possible , explique-t-il.

Sylvain Blais, directeur général du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Le programme s’échelonne sur une période de 20 mois et le Cégep soutient que les candidats qui s'inscrivent ont la possibilité d’obtenir une bourse de 10 000 $.

Il sera aussi possible pour les candidats des quatre coins de la région de suivre une grande partie de la formation à distance.

Ce qu’on va tenter de faire, c’est de couvrir l’entièreté de l’Abitibi-Témiscamingue, parce que c’est un souhait du Centre intégré de santé et de services sociaux. Que les candidates soient au Témiscamingue, en Abitibi-Ouest, en Abitibi, à Rouyn-Noranda ou à Val-d’Or, on veut qu'elles puissent suivre un grand bout de leur formation dans leur milieu. Seuls les cours pratiques et les laboratoires devront être réalisés sur place à Rouyn-Noranda ou à Val-d’Or , précise Sylvain Blais.

Conscient de la pénurie de main-d’œuvre qui touche également le secteur de l’éducation à l’enfance, le directeur général du Cégep indique que son établissement compte également en faire une priorité au cours des prochaines années.