Plusieurs internautes avaient suggéré que ce débrayage aurait peu d'effets, étant donné que les personnalités derrière le mouvement, notamment l’instavidéaste RekItRaven, n’avaient pas assez de fans.

Les données de Gamesight montrent toutefois le contraire : selon leurs informations, le nombre de chaînes actives et d’heures de visionnement a chuté à son plus bas niveau des huit derniers jours.

Le site estime que Twitch a enregistré environ 1 million d'heures d'écoute en moins, et quelque 14 000 chaînes en direct étaient retranchées des données de la semaine précédente.

CreatorHype, qui analyse les données des instavidéastes, en vient à une conclusion similaire.

D'après les données, #ADayOffTwitch a eu un effet à la fois sur le nombre d’instavidéastes et sur le nombre d’internautes en ligne sur la plateforme. Une citation de :Zach Bussey, de CreatorHype

L’effet a pu être aussi faible que 5 % ou potentiellement aussi élevé que 15 %, selon la façon dont on qualifie les données , a-t-il précisé.

Les informations de CreatorHype prennent en ligne de compte la baisse d’achalandage causée par l’annonce cette semaine du départ de deux populaires instavidéastes de Twitch, DrLupo et TimTheTatman, qui ont signé des ententes exclusives avec YouTube Gaming.

La rentrée scolaire aux États-Unis de même que la baisse du flux d’internautes causée par la fin des événements du Gamescom, la semaine précédente, figurent également parmi les données prises en considération par l’entreprise.

Un mot-clic populaire

Le 1er septembre, l’ouragan Ida faisait des ravages aux États-Unis, on apprenait que l'animateur Joe Rogan était atteint de la COVID-19 et que le Texas restreignait l'accès à l’avortement. Malgré une actualité brûlante, le mot-clic #ADayOffTwitch s’est hissé parmi les 10 sujets les plus tendance cette journée-là sur Twitter.

Le mouvement #ADayOffTwitch a eu également des échos au Québec, alors que Denis Talbot a lui aussi pris congé de Twitch en diffusant plutôt sur Facebook le 1er septembre dernier.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

RekitRaven, qui a lancé le mot-clic #TwitchDoBetter (Twitch doit faire mieux), a pour sa part ressenti beaucoup de fierté, surtout quand il y a tant de gens qui doutent de ce que nous essayons de faire dans cet espace .

Je suis stupéfait de voir à quel point cette action a eu un effet , a réagi l’instavidéaste ShineyPen, l’une des personnalités instigatrices du mouvement.

Lucia Everblack, également derrière le mouvement, se réjouit pour sa part que leur absence ait été ressentie . Elle croit toutefois que la lutte doit se poursuivre.

La plateforme, fréquentée surtout par des adeptes de jeux vidéo, a promis de plancher sur des solutions pour combattre le problème des déferlements de contenus haineux. Ces abus ciblent souvent des instavidéastes de communautés marginalisées, comme les LGBTQ+, les personnes racisées ou les membres d'une religion.