Québec solidaire congédie son employé visé par des allégations d’inconduite sexuelle

Notre enquête a été concluante. L’employé en question ne peut plus être à l’emploi de Québec solidaire. Il a été congédié hier, et les motifs de cette décision lui ont été exposés clairement , indiquent le chef parlementaire et porte-parole de QSQuébec solidaire , Gabriel Nadeau-Dubois, et la députée Manon Massé dans une note qui a été transmise vendredi aux employés de la formation politique.

Ils affirment que l’enquête a été menée de manière rigoureuse et objective, en cohérence avec les valeurs fondatrices de notre parti .

En tant qu’organisation féministe, nous devions prendre au sérieux ces allégations et croire la parole des victimes, tout en nous assurant de respecter les droits de toutes les parties dans cette affaire. Une citation de :Extrait de la note envoyée vendredi aux employés de Québec solidaire

Dénonciations

Radio-Canada a révélé à la fin du mois de juillet qu’un employé du personnel politique de QSQuébec solidaire visé par des allégations d’inconduite sexuelle avait été relevé de ses fonctions le temps d’une enquête administrative.

L’employé en question, un militant bien en vue, avait fait l’objet de dénonciations sur les réseaux sociaux de la part d’un groupe de femmes anonymes.

Les employés de Québec solidaire ont appris la nouvelle du congédiement dans une note envoyée par Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois (archives). Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Les allégations comprennent notamment des agressions sexuelles, de l’hameçonnage, de l’indécence ainsi que du harcèlement physique, verbal et psychologique. Radio-Canada n’avait pas été en mesure de corroborer l’ensemble des gestes reprochés à l’employé, mais avait pu s’entretenir avec deux des membres du collectif.

Ces révélations avaient secoué l’aile parlementaire de Québec solidaire, une formation féministe reconnue pour ses prises de position contre les violences sexuelles et le harcèlement.

Responsabilités et vigilance

En entrevue à Radio-Canada vendredi, Gabriel Nadeau-Dubois a indiqué que Québec solidaire avait pris ses responsabilités en tant qu’employeur et parti féministe .

C’était important pour nous de bien faire les choses, de respecter les droits de tout le monde là-dedans, de faire ça avec humanité, mais [aussi] avec sérieux, avec rigueur. C’est ce qu’on a fait, et moi, je suis confiant qu’on a pris la bonne décision , a-t-il commenté.

Selon lui, les événements des dernières semaines démontrent qu’aucun milieu de travail n’est à l’abri de tels comportements. Il y voit un appel à la vigilance.

Qu’on travaille dans une entreprise privée ou dans un groupe communautaire, dans un parti politique ou dans un média, on a tous une responsabilité dans nos milieux de travail d’être vigilant et de changer les choses, puis les employeurs ont une responsabilité d’agir avec sérieux et diligence quand ça arrive , a plaidé le chef parlementaire.

