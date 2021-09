Le projet de clôtures à orignaux sur la route 11 encore sur la glace

Le ministère des Transports et de l’Infrastructure ne prévoit pas installer d’autres clôtures entre Campbellton et Belledune pour l’instant, malgré la demande des citoyens.

Un jeune motocycliste a tragiquement perdu la vie sur la route 11 le 1er septembre, après avoir heurté un orignal. Des résidents de la région ont alors réclamé l’installation de clôtures : une pétition mise en ligne le lendemain cumule déjà près de 2500 signatures.

Dans une réponse envoyée par courriel jeudi, le Ministère a déclaré qu’il installera plutôt de grands panneaux d’avertissement éclairés concernant les orignaux (archives). Photo : Radio-Canada / Margaud Castadère

Le directeur des communications Mark Taylor a toutefois soutenu que le gouvernement provincial n’était pas fermé à l’idée d’installer éventuellement des clôtures, mais qu’il fallait d’abord évaluer les impacts de cette mesure.

Nous comprenons les inquiétudes des citoyens. Notre priorité demeure que les gens voyagent de façon sécuritaire dans la province. Chaque fois qu’il y a un accident, nous essayons d’en prévenir un autre , a-t-il déclaré en réponse aux demandes des citoyens.

En ce moment, nous évaluons la situation. Nous allons installer des panneaux d’avertissements, car nous devons considérer plusieurs facteurs avant d’installer des clôtures.

Les pancartes, pas suffisant selon des citoyens

Dans une réponse envoyée par courriel, une ancienne résidente de Charlo, un village situé entre Campbellton et Belledune, a déclaré que les pancartes d’avertissements jaunes ne suffisent clairement pas.

Émilie Bernard connaît une victime proche d'un tel incident.

Le choc d'une collision avec un orignal peut être fatal. Photo : Famille Robichaud

Ma famille et moi avons roulé des milliers d’heures sur la route 11, où nous y avons vu des orignaux à maintes reprises. Jusqu’à maintenant, ce n’est que la chance et une extrême vigilance qui nous ont permis d’éviter une collision. Une citation de :Émilie Bernard, ancienne résidente de Charlo

Selon elle, une clôture des deux côtés de la route serait la solution la plus efficace à entreprendre, dès maintenant. Un avis que partage un résident de Moncton, souvent amené à voyager sur la route 11.

Phillip Doucet a d'ailleurs qualifié les panneaux d'avertissements de décoration . Il estime que non seulement cela ne fonctionne pas, mais qu' il y en a partout .

Évaluer les impacts

Selon Mark Taylor, installer des clôtures ne fait parfois que déplacer le problème.

Lorsqu’on installe des clôtures fauniques, on déplace les animaux vers d’autres destinations. Ils vont chercher la première ouverture, ailleurs, pour traverser l’autoroute. Nous devons regarder où ils pourraient éventuellement passer. Une citation de :Mark Taylor, directeur des communications, ministère des Transports et de l’Infrastructure du Nouveau-Brunswick

L’installation de clôtures, la signalisation, le nettoyage routier et l’amélioration des panneaux lumineux sont parmi les solutions envisageables (archives). Photo : Radio-Canada / Margaud Castadère

Les clôtures fauniques coûtent environ 100 000 $ par kilomètre.

Mark Taylor a toutefois soutenu que le prix de telles infrastructures - plus dispendieuses que des panneaux d’avertissements - n’était pas la raison pour laquelle aucune installation n’était mise en place à ce jour.

Les panneaux d’avertissements sont plus une solution rapide pour l’attention des conducteurs quant à la présence des animaux. L’argent n’est pas un facteur décisif ici , a-t-il renchéri.

En attendant les évaluations du Ministère, et la décision des dirigeants, les citoyens des régions de Campbellton et de Belledune demandent à ce que des clôtures soient installées, le plus vite que possible.