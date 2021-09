Masques requis à partir de mardi dans les écoles secondaires de Regina et de Saskatoon

Les écoles secondaires de Regina et de Saskatoon exigeront à partir de mardi le port du masque pour les élèves et le personnel à l’intérieur des établissements.

Cette nouvelle mesure dans les deux plus grandes villes de la province a été annoncée vendredi par les divisions scolaires publiques et catholiques de Regina et de Saskatoon. Elle s’applique à tous les établissements.

Vendredi, la Division scolaire de Regina avait été la première à annoncer l’obligation du port du masque. Le nouveau protocole pour Saskatoon a été rendu public dans l'après-midi.

Le responsable des écoles publiques de Regina, Twylla West, explique que la décision a été prise après consultation avec des médecins hygiénistes.

Nous avons besoin de la coopération de tous , a déclaré M. West. Nous voulons que notre personnel et nos élèves soient avec nous. Nous voulons qu’ils soient dans les classes, sur le terrain de football, sur la scène du théâtre et qu’ils renouent avec leurs amis.

De son côté, le directeur de l’Éducation des écoles publiques de Saskatoon, Shane Skjerven, dit avoir modifié le protocole pour assurer un apprentissage continu dans les écoles . L’utilisation des masques s’est avérée efficace pour réduire la transmission du virus , dit-il, ajoutant que, s’il y a un cas positif dans une école, la vaccination et le port du masque pourront éviter l’isolement à un grand nombre de contacts de cas. « Cela signifie moins de perturbations pour l’apprentissage. »

Même son de cloche du côté des écoles catholiques de la Ville des Ponts. Notre objectif est de maintenir l'apprentissage en personne et de garder les étudiants avec nous dans les cours , dit une note envoyée vendredi par les écoles catholiques de Saskatoon et de sa région. « Nous voulons que les élèves et le personnel soient en sécurité dans nos communautés scolaires. »

Alors que les enfants de moins de 12 ans ne sont pas admissibles à la vaccination, le port du masque est déjà obligatoire pour les élèves de primaire à Regina et à Saskatoon, ainsi que dans d’autres divisions scolaires de la province.

Malgré les recommandations de plusieurs médecins de la province, la vaccination et les tests de dépistage ne sont pas obligatoires pour le personnel des divisions scolaires de la Saskatchewan. Aucun changement n'est prévu à cet égard, selon les autorités.

Sur 418 nouvelles infections enregistrées vendredi dans la province, 131 provenaient de Saskatoon, et 23, de Regina.

Avec les informations de Jason Warick