Les candidats libéraux dévoilent leur plateforme régionale

Les trois candidats libéraux ont tenu un point de presse vendredi matin dans l’arrondissement de Chicoutimi afin de dévoiler les enjeux principaux de leur plateforme pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le développement économique et l'environnement sont au cœur de leurs promesses électorales.

Maintenir les emplois fédéraux

Le candidat dans la circonscription de Jonquière, Stéphane Bégin, a rappelé l'importance de maintenir le centre de données fiscales à Saguenay et les 1200 emplois qui s'y rattachent.

Nous nous engageons à défendre fermement la conservation de chacun des emplois liés au centre de données fiscal de Jonquière. Il ne saurait être question de prendre le risque de perdre un seul de ces emplois bien rémunérés pour satisfaire les ambitions politiques de certains , a lancé le candidat dans Jonquière.

Le candidat libéral dans Jonquière, Stéphane Bégin, défend le bilan de Justin Trudeau auprès des électeurs. (archives) Photo : Radio-Canada / Catherine Paradis

Stéphane Bégin a également défendu la voie navigable sur le Saguenay. Il faut faire en sorte que les navires de Métaux Blackrock, d'Arianne phosphate ou encore des croisières puissent naviguer. On doit faire quelque chose pour que des projets se développent en respectant l’environnement et en protégeant la faune et la flore.

Inclure Mashteuiatsh

La candidate libérale Marjolaine Étienne dans la circonscription du Lac-Saint-Jean souhaite favoriser le développement en partenariat avec la communauté de Mashteuiatsh.

Je souhaite travailler en transparence et de façon ouverte avec la communauté de Mashteuiatsh, dit-elle d’emblée. On a de grands défis à relever et il faut qu'on travaille ensemble sur la diversification économique.

La candidate du Parti libéral du Canada dans Lac-Saint-Jean, Marjolaine Étienne Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Elle a également réitéré son soutien pour le Centre d’Excellence sur les drones et le Centre en entrepreneuriat multi-ressources de Dolbeau-Mistassini. Elle souhaite être à leurs côtés pour développer des projets.

Diversifier l’économie

Le candidat dans Chicoutimi-Le Fjord, Jean Duplain, aimerait pour sa part créer un laboratoire dédié à la transition socioécologique au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il veut que la région soit un chef de file en matière de relance verte.

On développerait des solutions innovantes, cet outil permettrait de mettre les citoyens au cœur de ces innovations.

Le candidat libéral dans Chicoutimi-Le Fjord, Jean Duplain, mise sur une campagne où l’environnement sera au cœur de ses discussions Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Jean Duplain soutient qu’une réelle diversification économique de la région permettrait de conserver les jeunes en région et de continuer d’y attirer de nouvelles personnes .

Selon des informations de Laurie Gobeil