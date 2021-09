Il est minuit. Abdul doit suivre les consignes des soldats américains qui contrôlent ses allées et venues dans la baraque militaire où il attend désespérément que le Canada se manifeste.

RAMSTEIN ALLEMAGNE - « Je dois raccrocher, on nous fait signe de rentrer… à demain Tamara ».

Quelques centaines de mètres le séparent de notre équipe, qui a pu avoir accès à la base de Ramstein, mais à défaut de pouvoir visiter la section où il se trouve avec ses proches, c'est sur Facetime que nous communiquons avec lui depuis quelques jours.

Sortez-nous de cette misère, la situation est complètement absurde, aidez-nous, on a besoin d’aide. Une citation de :Abdul Kohistany

Abdul Kohistany et 14 membres de sa famille immédiate ont quitté Kaboul en catastrophe le 25 août, à bord d’un avion de l'Armée américaine.

Après un premier arrêt au Qatar, ils ont été transférés ici, comme des dizaines de milliers d’autres évacués afghans.

La base militaire de Ramstein est devenue un point de transfert crucial de cette opération de rescousse aérienne la plus importante de l'histoire de l'armée américaine.

Des réfugiés réunis dans un camp à Ramstein. Photo : Radio-Canada / Tamara Alteresco

La plupart de ces réfugiés ignorent quelle sera leur destination, mais Kohistany et sa famille ont reçu la garantie que ce sera le Canada, avant même de quitter Kaboul.

Abdul et sa famille sont parmi les 8000 Afghans à qui Ottawa a accordé un visa, et la promesse d’une citoyenneté, puisqu’Abdul était interprète pour l'Armée canadienne durant la guerre contre les talibans.

Nous nous sommes battus main dans la main avec les forces canadiennes contre un ennemi commun, pourquoi est-ce qu'ils nous ont abandonnés là-bas? Et maintenant que nous sommes en Allemagne pourquoi personne ne vient nous chercher? Une citation de :Abdul Kohistany

Abdul Kohistany avec le brigadier général W.H Fletcher des Forces canadiennes en 2007. Photo : Abdul Kohistany

Ils ont bel et bien les documents qui confirment leur statut, mais avec chaque jour qui passe, la peur d’avoir été oublié s’empare de la famille. Plusieurs autres personnes sur la base sont dans la même situation que nous, mais nous sommes tous sans nouvelle. Pas un appel, pas un courriel. Où est le Canada? , demande Abdul.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le document reçu en provenance des autorités canadiennes. Photo : Radio-Canada

Les conditions sont difficiles dans les tentes, surtout pour les enfants qui dorment à même le sol parce qu’il manque de lits de camp. Ils manquent aussi de nourriture, bien qu’il concède que l'Armée fait son possible dans des circonstances catastrophiques.

La base s’est improvisée camp de réfugiés du jour au lendemain. Plus de 23 000 évacués sont arrivés ici en moins de 10 jours, mais seulement 9000 en sont repartis.

Je n'ai jamais rien vu de telle comme opération humanitaire , explique la commandante Adrienne Williams, qui gère les décollages et les atterrissages sur le tarmac.

Des enfants attendent de longues journées dans ce camp. Photo : Radio-Canada / Tamara Alteresco

Nous avons pu visiter, entre autres, un énorme hangar qui sert d’aérogare sur la piste de décollage. Des familles entières y attendent.

Des enfants épuisés, mais souriants devant l’inconnu nous saluent poliment. Leurs petites mains s'agrippent aux clôtures de métal qui limitent leur déplacement. Ils ont l'air d'être dans des cages, mais c’est la seule façon de maintenir un certain ordre dans ce chaos logistique.

Dehors, il y a deux avions C-17 américains et un Boeing de la compagnie Delta qui s'apprête à partir pour Philadelphie et Washington, explique la commande Williams, à bout de souffle.

C’est phénoménal comme effort et comme défi , dit-elle. Car pour chaque vol qui décolle vers l'Amérique avec à bord des réfugiés dont le dossier a enfin été traité, il y en a un autre qui arrive du Qatar, et tout est à recommencer.

Désengorger les points de transfert, comme la base de Ramstein, est une priorité. D'où la promesse du Canada d'accueillir d’urgence 5000 Afghans qui n’ont pas ou aller. (Le Canada s'est engagé à accueillir 21 000 réfugiés afghans, et possiblement le double soit 40 000, selon le programme électoral publié cette semaine par le Parti libéral.)

Quand et comment? Malgré plusieurs tentatives, personne au ministère de l'Immigration n’a été en mesure de nous expliquer le modus operandi, ou le calendrier en place pour les évacuer en sol canadien.

Aucune explication non plus pour ce qui est du sort de la famille de Kohistany, qui est, lui, pourtant déjà considéré citoyen canadien. Nous sommes au courant de la situation et communiquons avec les Américains pour leur fournir de l'assistance, nous a répondu un responsable de l'ambassade canadienne en Allemagne.

Kohistany est conscient qu’il a de la chance d'avoir pu quitter Kaboul à bord de l’un des derniers vols de l'armée américaine avant qu’elle plie bagage pour de bon le 31 août, puisque le Canada avait mis fin une semaine plus tôt à ses opérations de sauvetage en Afghanistan. Abandonnant ainsi sur le terrain des centaines de collaborateurs considérés en danger avec le retour au pouvoir des talibans.

J'en connais des centaines, des interprètes et des gardiens de sécurité qui ont travaillé avec l'Armée canadienne durant sa mission en Afghanistan, mais on les a largués, personne ne se soucie de leur sort. C’est décevant, ils sont en danger , précise Abdul Kohistany.

Au moment de la publication de ce texte, Abdul et sa famille étaient toujours à Ramstein. Dans un courriel, envoyé après la diffusion du témoignage d'Abdul, le ministère de l’Immigration a confirmé que le Canada n’ira pas les chercher.

La famille sera transportée d’abord aux États-Unis, d'où le transfert au Canada sera organisé.

Et après? Abdul ne le sait pas.

Aucune idée, personne ne comprend ce qui se passe, et se demande si l'on aura même le choix , affirme Abdul.

Il rêve de Vancouver parce qu’il a un frère sur la côte ouest, ou encore Thunder Bay en Ontario ou des amis pourraient l’aider. C’est l'angoisse et l’inconnu.