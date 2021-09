Le NPD réitère son opposition au 3e lien en écorchant le Bloc

Afin de se démarquer du chef bloquiste Yves-François Blanchet, qui trouve des vertus écologiques au tunnel Québec-Lévis, la formation de gauche a profité vendredi du dévoilement de sa plateforme québécoise pour réitérer son opposition au financement fédéral des projets autoroutiers.

Le parti de Jagmeet Singh se défend de ne pas être à l’écoute des demandes du Québec. Il en veut pour preuve son engagement d’augmenter les transferts en santé aux provinces, un souhait cher au premier ministre François Legault, et sa promesse d'assujettir les entreprises de compétence fédérale à la Charte de la langue française.

Le chef adjoint du NPDNouveau Parti démocratique , Alexandre Boulerice, précise toutefois qu’être à l’écoute des demandes du Québec n’implique pas de dire oui à tout.

Des fois, on est d'accord [avec les demandes du Québec], des fois on n'est pas d'accord, mais ce n'est pas une obligation. Vous savez, quand on se colle absolument sur un gouvernement à 100 %, des fois, ça nous oblige à faire des pirouettes environnementalistes comme M. Blanchet a fait avec le 3e lien , affirme le chef adjoint du NPDNouveau Parti démocratique , Alexandre Boulerice, en entrevue à Radio-Canada.

On ne se peinture pas dans le coin comme d'autres. On n’est pas des marionnettes. On est des progressistes, des sociaux-démocrates, puis on regarde l’offre [et on demande si] c’est bon pour les Québécois et les Québécoises.

Une citation de :Alexandre Boulerice, chef adjoint du NPD