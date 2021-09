Julie Dufour promet un gel de taxes pour 2022 à Saguenay

La candidate à la mairie de Saguenay, Julie Dufour, s’engage à imposer un gel des taxes foncières pour les résidents et les entreprises de la ville pour l’année 2022.

La candidate croit qu'il est important d'offrir un répit aux citoyens et elle compte respecter sa promesse au lendemain de son élection.

La dernière année et demie n’a pas été facile. C’est une forme de stabilité pour la prochaine année et de dire cette facture-là n’augmentera pas, c’est un changement de culture , indique-t-elle lors d'une conférence de presse.

Julie Dufour compte aller chercher de nouveaux revenus sans couper dans les services offerts directement aux citoyens.

Pour y arriver et reprendre le contrôle, nous avons impérativement besoin de nouveaux revenus, que je compte aller chercher en attirant et en retenant 10 000 nouveaux résidents en 10 ans pour élargir l’assiette fiscale, en déclenchant des chantiers de relance tels que le réservoir de la Pikauba ou en accélérant la réalisation des projets d’affaires , précise-t-elle dans un communiqué de presse.

Julie Dufour a également précisé que son plan financier figurera sur sa plateforme électorale.

On parle d'environ 6,3 millions de dollars qui seront à couper au lendemain. […] Taxer nos citoyens ou le pied carré de nos entreprises ça devrait toujours être le dernier moyen pour les villes et non le premier , souligne-t-elle.

D'après des informations de Laurie Gobeil.