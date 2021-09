Un lieu dédié aux Acadiens voit le jour à Kénogami

Ce projet est le résultat d’un travail de collaboration entre le Regroupement Acadiens Saguenay–Lac-Saint-Jean, le Centre d’histoire Sir-William-Price et la Ville de Saguenay.

Situé à l’intersection du boulevard du Royaume et de la rue Saint-Dominique, le lieu rend hommage aux membres de la communauté acadienne qui vivent au Saguenay depuis le 19e siècle. Les citoyens peuvent en apprendre sur leur histoire grâce à des panneaux d’interprétation installés sur le site.

Ces gens-là sont fiers de leurs origines et je me disais, il y en a quand même beaucoup des Acadiens dans le secteur de Kénogami et ça fait plusieurs années qu’ils sont installés, ils ont travaillé dans les usines, ils sont allés à l’école ici et ils sont impliqués. Je me disais : je ne comprends pas qu’il n’y ait pas un lieu, qu’on ne soit pas capable d’immortaliser le nom des Acadiens , a reconnu en entrevue le conseiller municipal du secteur, Michel Thiffault, qui est à l’initiative de ce projet.

Le drapeau acadien sera bien visible à la nouvelle place des Acadiens précédemment connu comme étant la place du Passant. La mairesse Josée Néron (à droite) était présente pour le dévoilement. Photo : Radio-Canada / Louis Martineau

Par communiqué, la mairesse Josée Néron a rappelé que ce projet cadrait parfaitement avec sa volonté de mettre à l’avant-plan le patrimoine historique de Saguenay.

Nous sommes très heureux d’honorer de façon permanente la présence de la communauté acadienne à Saguenay. Mettre en valeur cet aspect peu connu de notre histoire s’inscrit parfaitement dans la volonté de la Ville à reconnaître son histoire et son patrimoine , a-t-elle déclaré.

