Retour du masque dans les garderies du Nouveau-Brunswick

Les enfants de 2 ans et plus devront porter un masque à la garderie dès le 7 septembre, annonce le gouvernement du Nouveau-Brunswick. Il en va de même pour les membres du personnel.

Les enfants devront porter un masque dans les espaces intérieurs communs et lorsqu’ils utilisent les services de transport offerts par la garderie éducative, comme les autobus et les fourgonnettes.

Ces changements sont inclus dans une mise à jour des Lignes directrices sur la prévention et le contrôle des maladies transmissibles dans les garderies éducatives, qui comprennent deux nouvelles annexes consacrées à la COVID-19. Cette mise à jour encourage fortement le personnel à se faire vacciner et oblige les garderies éducatives à tenir un registre des visiteurs et à prendre des mesures afin de pouvoir gérer une éclosion.

14 nouveaux cas

La santé publique du Nouveau-Brunswick signale 14 nouvelles infections de COVID-19, vendredi. Trois personnes sont hospitalisées et deux d’entre elles se trouvent à l’unité des soins intensifs.

Il y a six nouveaux cas dans la région de Moncton, deux dans la région de Saint-Jean, un dans la région de Fredericton, trois dans la région d'Edmundston, un dans la région de Bathurst et un dans la région de Miramichi.

Parmi ces nouvelles infections, sept sont liées à des cas déjà connus, quatre font l'objet d'une enquête – toutes dans la région de Moncton – et trois sont liées à des voyages.

Au total, 75,8 % de la population admissible est pleinement vaccinée contre la COVID-19 et 84,9 % a reçu une première dose du vaccin.

Éclosion à l'hôpital de Saint-Quentin

La Santé publique a déclaré une éclosion de COVID-19 à l’Hôtel-Dieu Saint-Joseph de Saint-Quentin.

Deux cas positifs de COVID-19 ont été confirmés au sein de l’hôpital.

Une enquête est en cours, mais la santé publique estime que le risque pour le public est faible.

Par ailleurs, le réseau de santé Vitalité demande à la population de limiter temporairement les visites aux urgences de cet hôpital, ainsi qu'à l'hôpital Stella-Maris-de-Kent, en raison d'un manque de personnel.