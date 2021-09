Une entreprise technologique de Saskatoon compense ses émissions de carbone

La société 7shifts, qui crée des plateformes de planification et de gestion pour l'industrie de la restauration en Amérique du Nord, se concentre sur les énergies renouvelables et les solutions naturelles. Cela implique non seulement la restauration, mais aussi la plantation d’arbres et la conservation des zones écologiquement sensibles.

Afin de compenser ses émissions de carbone, elle s’est associée à une jeune entreprise, Green Places, de Caroline du Nord, pour l’aider à suivre son empreinte carbone. Celle-ci fournit des données à 7shifts sur la manière dont elle consomme du carbone et sur la manière dont elle le compense.

Le directeur marketing de 7shifts, Chris de Jong, dit avoir été surpris d'apprendre que l’empreinte carbone de l’entreprise était plus importante que ce qu’il pensait. Étant une entreprise technologique, nous n'avons pas d’usines ou de flottes de véhicules , explique-t-il, ajoutant qu’il s’agit plutôt de données informatiques. Mais, lorsqu'on additionne les voyages, les bureaux, l'infrastructure, cela compte vraiment.

Jusqu’à présent, la société 7shifts a déjà compensé 1212 tonnes de carbone. C’est comme si 253 voitures avaient été retirées de la circulation de façon permanente.

Devenir neutre en carbone n’est qu’une extension de nos valeurs fondamentales. Une citation de :Chris de Jong, directeur marketing de 7shifts

Chris de Jong explique par ailleurs que son entreprise a choisi de compenser sa production de carbone afin d'attirer des jeunes soucieux de l'environnement. En effet, selon une étude menée cette année par le cabinet de conseil Deloitte, ceux-ci seraient particulièrement préoccupés par l'environnement et le changement climatique.

M. de Jong affirme qu’en adoptant une éthique environnementale l'entreprise a attiré des candidats. « Cela est gratifiant », dit-il.

La Saskatchewan est en tête au Canada en termes d'émissions de gaz à effet de serre par habitant, selon un rapport publié par Environnement et Changement climatique Canada.

Le rapport mentionne également que les émissions de gaz à effet de serre de la province sont restées à des niveaux relativement similaires de 2014 à 2019.

Avec les informations de Mah Noor Mubarik