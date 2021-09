Journée nationale de la vérité et de la réconciliation : les écoles seront fermées

Les écoles de la province seront fermées et les cours seront annulés pour la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, le 30 septembre, annonce le ministre du Manitoba de la Réconciliation avec les peuples autochtones et des Relations avec le Nord, Alan Lagimodiere, vendredi.

Une décision qui ravit le grand chef de l’Assemblée des chefs du Manitoba, Arlen Dumas.

Je pense que c’est révélateur de la part du ministre Lagimodiere d’avoir encouragé la fermeture des écoles cette journée-là et qu’il s’efforce de faire du 30 septembre un jour important dans le calendrier , note-t-il.

Le gouvernement fédéral a annoncé, cette année, que le 30 septembre serait désormais un jour férié pour rendre hommage aux survivants des pensionnats pour Autochtones.

Le gouvernement manitobain envisage cette journée comme une journée de recueillement. Le but est d'encourager la réflexion et les discussions importantes concernant les séquelles des pensionnats, peut-on lire dans un communiqué envoyé vendredi matin.

À l’occasion de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, les Manitobains pourront se pencher sur notre tragique histoire et en apprendre davantage sur les séquelles permanentes des pensionnats, déclare le ministre Alan Lagimodiere. La réconciliation est impossible sans une compréhension commune de notre histoire.

Les employés provinciaux auront aussi droit à ce jour férié. Les bureaux et les services gouvernementaux non essentiels seront fermés à cette occasion.

Selon le communiqué de la province, le Manitoba appuiera des activités organisées par des Autochtones et ouvertes aux Autochtones et aux non-Autochtones. M. Lagimodiere, souligne que ces activités auront pour but de sensibiliser les participants aux histoires et aux expériences autochtones et contribueront à faire avancer la réconciliation.

Le gouvernement manitobain indique par ailleurs que les drapeaux de tous les établissements gouvernementaux provinciaux seront mis en berne pendant cette journée.