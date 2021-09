Sault-Sainte-Marie, une circonscription à la portée des trois grands partis

Les libéraux de Justin Trudeau, les conservateurs d’Erin O’Toole et les néo-démocrates de Jagmeet Singh peuvent tous les trois espérer remporter la circonscription de Sault Ste. Marie, dans le Nord-Est de l'Ontario, le 20 septembre, selon deux professeurs de sciences politiques qui connaissent bien la ville.

Effectivement, les trois partis ont toujours leurs chances , remarque Aurélie Lacassagne, professeure invitée à l’École supérieure d’affaires publiques internationales de l’Université d’Ottawa.

Mme Lacassagne a vécu quelques années à Sault-Sainte-Marie avant de déménager à Sudbury.

Elle note que comme la région du Grand Sudbury, le NPD a traditionnellement beaucoup d’appui à Sault-Sainte-Marie.

Trevor Tchir, professeur associé en sciences politiques à l’Université Algoma, à Sault-Sainte-Marie, croit aussi que ce sera une course serrée, difficile à prévoir.

La Ville de Sault-Sainte-Marie est située sur la rive est du lac Supérieur. La circonscription de Sault Ste. Marie représente essentiellement le territoire de la ville, en débordant un peu au nord. Photo : Radio-Canada / Camile Gauthier

Je dirais que pour le NPD c’est un peu plus compliqué [cette fois-ci] , nuance Mme Lacassagne. Il n’y a pas eu de député néo-démocrate depuis Tony Martin au début des années 2000.

M. Martin a représenté la circonscription de Sault Ste. Marie à la Chambre des communes de 2004 à 2011.

Il a été battu en 2011 par Bryan Hayes, du Parti conservateur, par un peu plus de 1000 votes.

M. Hayes n’a pas réussi à se faire réélire en 2015, terminant avec environ 6000 votes de moins que le libéral Terry Sheehan, qui brigue un troisième mandat.

Le député de Sault Ste. Marie Terry Sheehan était le secrétaire parlementaire de la ministre Joly jusqu'au déclenchement des élections. Photo : Courtoisie

M. Sheehan souligne avoir bien défendu les intérêts de Sault-Sainte-Marie, notamment avec du financement pour Algoma Steel, un des principaux employeurs de la ville.

M. Sheehan a aussi été un des acteurs principaux pour faire de FedNor, un organisme fédéral de développement économique, une agence avec plus d’autonomie.

La candidate du NPD, Marie Morin-Strom, est optimiste. Plusieurs personnes qu’elle rencontre se disent déçues par les libéraux parce qu’ils n’ont pas respecté plusieurs de leurs promesses, selon elle.

Je suis encouragée, et les gens à qui je parle sont aussi encouragés. Une citation de :Marie Morin-Strom, candidate du Nouveau Parti démocratique dans la circonscription de Sault Ste. Marie

Le candidat conservateur, Sonny Spina, n’a pas répondu à de multiples demandes d'entrevue la semaine dernière.

L’unique autre candidat dans la circonscription, Kasper Makowski, représente le Parti populaire du Canada dirigé par Maxime Bernier.

Il croit que les trois principaux partis ont tous des chances plus ou moins égales de gagner, car ils ont essentiellement le même discours.

Il affirme que son parti offre une voix à des gens qui ne se sentent pas représentés par les partis traditionnels.

Une question de notoriété

Aurélie Lacassagne affirme que les Saultites auraient plus tendance à voter pour le candidat que le parti.

On est vraiment dans un cas de figure à Sault-Sainte-Marie où le candidat, la notoriété, son charisme, c’est ça qui va jouer. Une citation de :Aurélie Lacassagne, professeure invitée à l’École supérieure d’affaires publiques internationales de l’Université d’Ottawa

Selon elle, avoir de bonnes relations avec la communauté italienne locale serait souvent un avantage.

C’était notamment le cas pour Tony Martin, qui est marié à une femme aux racines italiennes.

En 2021, cela pourrait avantager Sonny Spina, le candidat conservateur, qui avait terminé au 2e rang en 2019 avec 2877 voix de moins que Terry Sheehan.

Sonny Spina, un ancien policier et responsable des relations avec les médias au Service de police de Sault-Sainte-Marie, n’est donc pas un nouveau venu dans l’arène politique.

Sonny Spina est le candidat du Parti conservateur dans la circonscription de Sault Ste. Marie pour une deuxième élection de suite. Photo : Parti conservateur du Canada

Le professeur Trevor Tchir est plus nuancé quant à l’importance du candidat par rapport aux partis.

Il note que les électeurs de Sault-Sainte-Marie ont souvent choisi un député du parti au pouvoir.

Depuis la création de la circonscription en 1968, après le découpage de la circonscription d’Algoma-Ouest, le candidat gagnant portait les couleurs du parti qui a élu le plus de députés lors de 9 des 16 élections.

Parti qui a remporté Sault-Sainte-Marie depuis 1968 Parti qui a remporté Sault-Sainte-Marie depuis 1968 Élection fédérale Parti gagnant à Sault-Sainte-Marie Parti formant le gouvernement 1968 PLC PLC 1972 NPD PLC (minoritaire) 1974 NPD PLC 1979 NPD PPCC (minoritaire) 1980 PLC PLC 1984 PPCC PPCC 1988 NPD PPCC 1993 PLC PLC 1997 PLC PLC 2000 PLC PLC 2004 NPD PLC (minoritaire) 2006 NPD PCC (minoritaire) 2008 NPD PCC (minoritaire) 2011 PCC PCC 2015 PLC PLC 2019 PLC PLC (minoritaire)

Lors des 7 autres élections, les citoyens avaient donné leur vote au candidat néo-démocrate, dont 5 fois dans le cadre d'un gouvernement minoritaire conservateur ou libéral.

Trevor Tchir admet toutefois que la notoriété du candidat local pèse beaucoup dans la balance.

Il dit notamment que Terry Sheehan peut s’appuyer sur son bilan depuis 6 ans pour tenter de convaincre les électeurs.

Le député sortant pourrait toutefois rencontrer des problèmes avec les électeurs qui ne voulaient pas d’une élection en pleine pandémie, affirme le professeur à l’Université Algoma.

La néo-démocrate Marie Morin-Strom pourrait quant à elle profiter de la notoriété de son nom de famille.

Marie Morin-Strom, candidate du Nouveau Parti démocratique à Sault-Sainte-Marie. Photo : Facebook

Son père, Karl Morin-Strom, a été député provincial néo-démocrate de Sault Ste. Marie de 1985 à 1990.

Mme Lacassagne tempère, en rappelant que M. Morin-Strom était député il y a plus de 30 ans. Ça ne peut pas nuire, pour les gens qui s’en souviennent.

L'économie, l'environnement et l’immigration : des enjeux critiques

Selon Aurélie Lacassagne, la diversification de l’économie est au cœur des préoccupations de plusieurs Saultites.

Sault-Sainte-Marie n’a pas vraiment développé son potentiel touristique, donne-t-elle en exemple.

La sortie de la crise et la relance économique sont importantes pour les électeurs , affirme pour sa part Trevor Tchir.

L’environnement, comme partout au Canada, est aussi important à Sault-Sainte-Marie.

Comme ailleurs dans le Nord, les gens ont des chalets, [ils s’inquiètent] de la baisse du niveau des lacs, ce genre de choses, explique Mme Lacassagne.

Aurélie Lacassagne, professeure invitée à l’École supérieure d’affaires publiques internationales de l’Université d’Ottawa Photo : Rachelle Bergeron

La candidate néo-démocrate, Marie Morin-Strom, rappelle que la saison des feux de forêt a été particulièrement active dans le Nord de l’Ontario. Beaucoup de gens veulent qu’on fasse des changements [en environnement].

Le libéral Terry Sheehan défend le bilan de son parti, en soulignant un investissement important pour réduire l’utilisation du charbon à l’usine d’Algoma Steel.

Une annonce qui ne contenait pas suffisamment de détails, croit sa rivale néo-démocrate.

Le dossier de l’immigration pourrait aussi être prioritaire selon Aurélie Lacassagne. On a toujours eu un exode de jeunes à Sault-Sainte-Marie. Si on veut diversifier… on a des problèmes de pénurie de main-d'œuvre.

Sault-Sainte-Marie, circonscription frontalière

La ville de Sault-Sainte-Marie est reliée à sa ville jumelle, au Michigan, par un pont qui traverse la rivière Sainte-Marie, qui relie le lac Supérieur et le lac Huron.

Le maintien de la fermeture de la frontière terrestre américaine pour les voyages non essentiels pourrait coûter cher à Justin, croit Aurélie Lacassagne, même si le premier ministre est limité dans ce qu’il peut faire.

On lui reproche finalement de ne pas avoir réussi à négocier avec les Américains. Ça peut coûter des voix au candidat libéral. Une citation de :Aurélie Lacassagne, professeure invitée à l’École supérieure d’affaires publiques internationales de l’Université d’Ottawa

Pour sa part, Trevor Tchir croit que la décision du Canada d’ouvrir sa frontière aux Américains complètement vaccinés contre la COVID-19 est une arme à double tranchant.

Ce pont est en temps normal utilisé par de nombreux résidents de Sault-Sainte-Marie, Ontario, et de Sault Saint-Marie, Michigan Photo : Radio-Canada / Natacha Lavigne

D’un côté, c’est bien accueilli par l’industrie touristique. Mais d’un autre côté, selon lui, cela peut soulever des inquiétudes, surtout avec le variant Delta et la quatrième vague de la pandémie.

Le district sanitaire d’Algoma, qui comprend Sault-Sainte-Marie, a le plus faible taux d’infection par 100 000 dans le Nord de l’Ontario, voire de la province, depuis mars 2020.