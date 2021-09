Développement des Rocheuses : une politique globale est souhaitée, selon un comité

Les Albertains veulent parler de beaucoup plus que juste le charbon lorsqu’il s’agit du développement de leurs montagnes Rocheuses chéries, selon Ron Wallace, le président du comité chargé de recueillir l'opinion publique sur la question.

L'opinion publique s'est tellement mobilisée sur cette question que c'est comme si on ouvrait une écluse , souligne Ron Wallace.

Son groupe vient de terminer des mois de rencontres avec le secteur économique, les groupes environnementaux, les municipalités et les particuliers.

Le groupe a reçu 605 mémoires par courriel et tenu 59 réunions en tout, indique Ron Wallace. Seize documents techniques et 36 présentations de réunions ont été publiés sur le site Internet.

Ron Wallace affirme que les gens ne veulent surtout pas d’une politique sur le charbon s'intéressant uniquement aux détails pratiques de son extraction. Ils veulent une politique générale qui assure un équilibre entre les besoins économiques, environnementaux et récréatifs sur l'ensemble du territoire.

Bien que notre mandat soit clairement axé sur une politique du charbon modernisée, nous reconnaissons que chaque élément de cette modernisation devra tenir compte de ces questions plus larges , affirme-t-il.

Le développement du charbon est controversé en Alberta depuis le printemps 2020, lorsque le gouvernement conservateur uni a soudainement révoqué une politique qui protégeait, depuis 1976, les montagnes et les contreforts des Rocheuses des mines de charbon à ciel ouvert.

En quelques semaines, des milliers d'hectares ont été loués pour l'exploration du charbon dans ces lieux qui sont une source d'eau potable pour la majorité de la province et sont parmi ses destinations touristiques préférées.

Après une indignation générale, la ministre albertaine de l'Énergie, Sonya Savage, a rétabli les protections, suspendu la vente de nouveaux baux et formé le comité Wallace pour obtenir des conseils sur la façon de procéder.

Les préoccupations

Les préoccupations relatives à l'eau ont occupé une place prépondérante, selon Ron Wallace. Les Albertains s'inquiètent de la quantité d'eau qui serait utilisée par l’industrie dans une région où l'eau est déjà limitée. Ils se soucient également de la contamination au sélénium, un élément commun dans les veines de charbon et qui est toxique pour les poissons.

D’autres veulent s'assurer que le potentiel récréatif de la région ne soit pas dégradé, d'autant plus que la population de l'Alberta continue de croître. Ron Wallace explique que certains s'inquiètent de l'impact du charbon sur les espèces animales et les poissons en voie de disparition.

La façon dont la province réglemente et gère le développement énergétique est également ressortie, dit-il.

Le président du comité souligne qu'un sondage effectué au début des consultations du comité indiquait que 85 % des Albertains ne faisaient pas confiance à l'organisme de réglementation de l'énergie de la province.

Les mémoires qui nous sont parvenus ont accentué et confirmé les premières indications du public quant à leurs préoccupations sur [l’ensemble des projets de développement de charbon], de l'application de la réglementation jusqu'à la mise en oeuvre des plans régionaux , indique-t-il.

Ces personnes ont beaucoup à perdre , souligne M. Wallace. Il s'agit de leurs emplois, de leur bien-être, de leur économie.

Il note toutefois que la plupart ont des préoccupations plus larges, notamment les 25 municipalités qui ont signé une lettre de la Ville de High River disant que la valeur inhérente du paysage n'existe que s'il reste intact.

M. Wallace souligne que la politique charbonnière initiale de 1976 a été élaborée conjointement avec une politique globale pour les versants est. Il estime qu’une politique moderne ne peut faire moins et devra prendre en compte toutes les préoccupations.

« Une mine d'or de conseils »

Ron Wallace a salué la qualité des interventions reçues par le comité. Selon lui, le registre public du comité est devenu une ressource importante des meilleures et plus récentes recherches sur le charbon, son marché et ses impacts environnementaux.

C’est une mine d’or de conseils pour le gouvernement , dit-il.

Le premier volume du rapport du comité devrait être publié au début de l’automne, dit-il, le rapport final devant être remis le 15 novembre.

Selon M. Wallace, le gouvernement devra écouter.

Les gens cherchaient des occasions de s'engager. Je ne vois pas comment le gouvernement pourrait ignorer le message qui a été présenté ici.

Avec les informations de Bob Weber