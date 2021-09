COVID-19 : 23 infections de plus en Outaouais, 49 à Ottawa et 5 dans l’est ontarien

Ces nouvelles données portent à 186 le nombre de cas actifs dans la région de l'Outaouais.

Cinq personnes sont actuellement hospitalisées dans la région en raison de la pandémie, selon les plus récents chiffres publiés sur le site Internet du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais.

Aucun décès de plus n’est recensé par les autorités de santé.

Le nombre total de cas confirmés se chiffre désormais à 13 008 depuis le début de la pandémie. Quant aux décès attribuables à la maladie, 215 sont survenus depuis le début de la crise.

Par ailleurs, la Ville de Gatineau a annoncé, vendredi, que les résultats de l'enquête épidémiologique effectuée par la santé publique lui permettent une réouverture des piscines et des plages à compter du dimanche 5 septembre. Ces installations avaient été fermées à la suite d'une éclosion de COVID-19 chez plusieurs employés, en dehors du contexte de travail.

Dans l’ensemble du Québec, 750 nouveaux cas de la maladie sont recensés, de même que deux décès, vendredi. Du nombre de cas rapportés, 623 concernent des personnes pas adéquatement vaccinées. Les hospitalisations sont par ailleurs en hausse dans la province.

10 hospitalisations liées à la COVID-19 à Ottawa

Dans la capitale fédérale, deux personnes atteintes de la COVID-19 de plus que la veille sont hospitalisées.

Au total, 10 patients sont à l'hôpital, dont un aux soins intensifs, selon Santé publique Ottawa (SPO).

Le nombre de cas actifs est lui aussi à la hausse, passant de 237 cas, jeudi, à 268 vendredi.

Avec 49 infections supplémentaires, le bilan des cas confirmés grimpe à 28 461. Le nombre de décès attribuable à la COVID-19 demeure pour sa part à 593.

Nouveaux horaires pour les cliniques de vaccination à Ottawa

SPOSanté publique Ottawa indique par ailleurs qu'à compter du 7 septembre, les quatre cliniques communautaires accepteront des clients sans rendez-vous pour la première et la deuxième dose, entre 12 h 45 et 19 h, du mardi au vendredi, et entre 9 h 45 et 16 h le samedi.

Ces centres de vaccinations se trouvent :

Centre Eva-James, 65, promenade Stonehaven

YMCA-YWCA de la famille Ruddy, 265, boulevard Centrum

Complexe sportif Minto 801, avenue King Edward

École publique J.H. Putman, 2051 Bel-Air Drive

Santé publique Ottawa rappelle également qu'il est aussi possible de se faire vacciner dans l’un des 17 centres de vaccination de quartier actuellement offerts, dans les pharmacies ou dans les centres de vaccination temporaires.

Hausse des hospitalisations dans l'est ontarien

Dans l'est ontarien aussi, les hospitalisations sont à la hausse. Alors qu'une personne se trouvait aux soins intensifs, jeudi, il y a désormais quatre personnes qui sont hospitalisées, dont une aux soins intensifs, vendredi.

Le Bureau de santé de l'Est de l'Ontario (BSEO) fait état de cinq nouveaux cas de COVID-19. Son bilan est désormais de 4895 cas répertoriés depuis le début de la pandémie, et 112 décès, un nombre qui n'a pas évolué depuis le 16 août.

Au total, 78 cas sont toujours actifs sur le territoire du BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario .

À l’échelle provinciale, 807 cas et six décès s’ajoutent. Des personnes nouvellement déclarées positives, 628 ne sont pas complètement vaccinées ou ont un statut vaccinal inconnu.