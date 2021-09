La pénurie de main-d’œuvre s’invite dans la campagne en Outaouais

Au bistro-bar La Toquade, à Saint-André-Avellin, le personnel est épuisé. Depuis plusieurs semaines, serveurs et cuisiniers travaillent de longues heures.

Il a fallu à certaines reprises refuser des clients. Plutôt que mal les servir, on préfère ne pas les servir, tout simplement. Soit en raison du manque de personnel sur le plancher ou dans la cuisine , partage Yves Cossette, le propriétaire du restaurant.

Pour la première fois en 14 ans, le propriétaire est à court de solutions face à la pénurie de main-d'œuvre.

Il jette le blâme sur les programmes d’aide aux travailleurs mis en place par le gouvernement fédéral pendant la pandémie, comme la Prestation canadienne de relance économique ( PCREPrestation canadienne de la relance économique ).

Selon les plus récentes données de l’Agence du revenu du Canada, plus de 128 000 demandes de prestation ont été soumises du 20 juin au 3 juillet au Québec.

Plusieurs restaurateurs partout en Outaouais sont maintenant contraints de réduire leurs heures d’ouverture pour offrir un service de qualité. Certains sont même forcés de fermer leurs portes pour offrir des vacances à leurs employés. C’est le cas de M. Cossette, au bistro-bar La Toquade.

On ferme pendant deux semaines pour donner un répit à nos employés. Ils ont presque tous travaillé en surtemps cet été et ils sont fatigués. [...] La seule façon de leur accorder des vacances, c’est vraiment de mettre la clé dans la porte deux semaines de temps. C’est la seule solution, malheureusement. On n’a jamais fait ça , raconte Yves Cossette.

De l’autre côté de la rue, le casse-croûte La Bouchée Double peine aussi à attirer les travailleurs. La copropriétaire Véronique Beauvais fait tourner son restaurant avec une équipe réduite de moitié et doit elle-même travailler six jours par semaine.

Elle espère que le prochain gouvernement mettra en place des solutions concrètes.

La PCREPrestation canadienne de la relance économique , il faut que ça arrête. C’est sûr que l'augmentation des salaires, ça aide aussi. Il faut des avantages pour pouvoir attirer les employés. Mais en pleine pandémie comme ça, augmenter les salaires, ce n’est pas possible pour tout le monde , fait valoir Véronique Beauvais.

Les candidats se prononcent

Plusieurs candidats aux élections fédérales du 20 septembre prochain sont bien au fait du manque de main-d'œuvre dans la région.

Le Bloc québécois propose entre autres un taux de crédit d'impôt pour les nouveaux arrivants et les jeunes qui s'installent en région.

Ça prend aussi, à mon avis, une augmentation du salaire minimum, mais on doit aider les petites entreprises à faire face à cette augmentation du salaire minimum , soutient Yves Destroismaisons, candidat du Bloc québécois dans la circonscription d’Argenteuil-La Petite-Nation.

Du côté des conservateurs, le candidat dans Pontiac, Michel Gauthier, croit que le gouvernement aurait déjà dû mettre fin à la PCREPrestation canadienne de la relance économique , qui n’est plus nécessaire, selon lui. Il propose plutôt de miser sur l’immigration pour pourvoir les nombreux postes vacants.

Il faut réviser à nouveau les règles en ce qui concerne l’immigration économique [...]. À partir du moment où il y a pénurie de main-d'œuvre, on devrait avoir des règles plus simples pour accueillir ces gens-là , croit Michel Gauthier, candidat du Parti conservateur du Canada dans Pontiac.

Pour sa part, Denise Giroux, la candidate du Nouveau Parti démocratique (NPD) dans Pontiac, estime au contraire que la PCREPrestation canadienne de la relance économique est essentielle dans un contexte où plusieurs secteurs de l'économie tournent au ralenti.

On doit soutenir et continuer à soutenir les travailleurs affectés par ces ralentissements. [...] Les gens qui suggèrent que la PCREPrestation canadienne de la relance économique est la raison pour laquelle ils manquent de main-d'œuvre partout dans le pays sont fautifs dans leurs présomptions, car c’est clair, en regardant les faits, que le 1200 $ par mois n’est pas un incitatif pour rester à la maison, c’est à peine suffisant pour payer le loyer , plaide Mme Giroux, du NPDNouveau Parti démocratique .

Les libéraux, eux, se défendent d’être la cause de tous ces maux et promettent d’agir sur plusieurs fronts, comme celui de l’immigration et de l’innovation technologique.

Le candidat du Parti libéral dans la circonscription de Gatineau, Steven MacKinnon, souhaite également une meilleure fluidité de main-d'œuvre entre les provinces dans le secteur de la construction et une meilleure approche en ce qui a trait à la reconnaissance des compétences pour les nouveaux arrivants.

Nous savons que nous avons besoin de monde. Évaluer les compétences des immigrants dits économiques, amener leurs compétences au Canada pour qu’ils puissent se mettre à l’emploi dès maintenant, basé sur les besoins réels sur le terrain, ce sont des mesures qui seront très favorablement accueillies par le milieu de la PMEpetite et moyenne entreprise , croit Steven MacKinnon.

Un modèle à repenser, disent des experts

Mais les problèmes de recrutement existaient bien avant la pandémie et certains experts croient qu’il est peut-être temps d’avoir une réflexion plus profonde sur la question et de changer les modèles d’affaires.

Les problèmes de recrutement dans ces industries existaient déjà avant la mise en place de ces mesures, donc il y a peut-être une volonté de certains acteurs d'en faire un enjeu électoral, mais je ne suis pas sûr que cette stratégie soit vraiment efficace , croit Thomas Collombat, politologue à l'Université du Québec en Outaouais (UQO).

Pour Mathieu Perron-Dufour, économiste à l' UQOUniversité du Québec en Outaouais , le changement doit passer par une amélioration des conditions de travail.

Je ne pense pas que l'objectif, ça doit être de régler le problème et de revenir au statu quo d'avant la pandémie. Je pense que ça peut être tout à fait sain, s'il y a une augmentation des conditions de travail, salariales, et autres. À travers le temps, il s'agira de s'assurer que l'économie peut s'adapter et que ça se fait à un rythme qui est adéquat pour toutes les personnes concernées , estime l’économiste.

