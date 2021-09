Les chefs fédéraux croisent le fer sur l’avenir du secteur pétrolier à T.-N.-L.

Radio-Canada s’est intéressée aux déclarations de Justin Trudeau, d'Erin O'Toole et de Jagmeet Singh – les chefs des trois partis nationaux présents – sur ce secteur clé de l’économie terre-neuvienne.

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, a mis les libéraux et les conservateurs dans le même panier en matière d'engagements environnementaux.

On a un choix ici entre plus de pétrole ou full pétrole , a martelé Jagmeet Singh, en soulignant que sa formation promet d’éliminer les subventions fédérales accordées aux pétrolières et souhaite réduire les émissions de gaz à effet de serre de moitié d’ici 2030. Les libéraux veulent les réduire de 40 % à 45 % et les conservateurs de 30 %.

Le chef conservateur, Erin O’Toole, a répliqué qu'il cherche à gérer la crise climatique tout en épaulant le secteur pétrolier, qui représentait, il y a 10 ans, près du tiers du PIBproduit intérieur brut de Terre-Neuve-et-Labrador.

On doit réduire nos émissions de gaz à effet de serre, tout en créant des emplois , a-t-il souligné, en évoquant son plan sérieux pour réduire les émissions et atteindre la carboneutralité d’ici 2050. Son parti est le seul à promettre une subvention pour venir en aide à l'industrie. Il propose un fonds de relance de 1,5 milliard de dollars destiné à Terre-Neuve.

Le chef libéral, Justin Trudeau, veut plafonner les émissions liées à l’exploitation pétrolière, mais, comme les conservateurs, il ne souhaite pas réduire la production et l’exportation.

Nos objectifs [...] sont sur les émissions, alors, mettre un plafond sur les émissions, ça permet à l’innovation, justement, qui va s’appliquer non seulement au Canada , a affirmé M. Trudeau. On ne pourra pas augmenter [la production] si on n'accroît pas notre capacité de décarboniser.

Les libéraux croient que le pétrole extracôtier de Terre-Neuve, qui est moins polluant, pourrait devenir une solution de rechange pendant la transition énergétique.

Cela, malgré un récent rapport de l’Agence internationale de l’énergie, selon lequel il faut abandonner tout nouveau projet pétrolier dès maintenant pour minimiser le réchauffement climatique.