Une nouvelle infection à la COVID-19 sur la Côte-Nord

Il n'y avait pas eu de nouveau cas rapporté dans la région depuis le 26 août.

Fin de la vaccination du pôle Industrie

Par ailleurs, mercredi marquait l'arrêt des activités du pôle de vaccination Industrie Côte-Nord. Près de 2800 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées sur une période d’environ quatre mois dans des sites de travailleurs.

Cette collaboration entre les équipes du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, de la compagnie minière IOC, d’Aluminerie Alouette, d’ArcelorMittal, de Minerai de fer Québec et de la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire aura permis d’augmenter la capacité de vaccination dans la région et ainsi d’accélérer la campagne d’immunisation contre le virus.

L'initiative a permis d'ajouter une ligne de vaccination à la clinique du carrefour La Baie à Sept-Îles.

Le directeur général du secteur Transformation en sécurité de IOC, Benoit Méthot, indique que malgré tous les imprévus que cela a impliqués, cette initiative s'est bien déroulée. Le mandat c’était trois mois et on en a fait quatre et je pense que ça a été à la satisfaction de tous , a raconté M. Méthot en entrevue à l’émission Bonjour la Côte vendredi.

À l’échelle provinciale, 750 nouveaux cas de COVID-19 et deux décès supplémentaires ont été déclarés, vendredi.