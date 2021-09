Le Canada a accueilli plus de 3000 personnes provenant d’Afghanistan

L'annonce a été faite par communiqué par Marco Mendicino et Marc Garneau, respectivement ministres de l'Immigration et des Affaires étrangères.

Le Canada a évacué plus de 3700 personnes d'Afghanistan. Plus de 3000 évacués sont maintenant arrivés au Canada, y compris plus de 900 passagers arrivés sur quatre vols depuis le dimanche 29 août. Nous nous attendons à ce que d'autres arrivent ici dans un avenir rapproché.

Ottawa dit recourir à tous les moyens à sa disposition pour aider les citoyens canadiens, les résidents permanents et leurs familles, ainsi que des ressortissants afghans vulnérables – admissibles selon les mesures d'immigration spéciales –, à quitter l'Afghanistan et à venir au Canada.

Le 26 août dernier, soit 12 jours après la prise de contrôle des talibans, l'armée canadienne avait dû laisser des gens derrière lors d'une opération d'évacuation à l'aéroport de Kaboul.

Le Canada estime que 470 citoyens canadiens, 260 résidents permanents et 500 membres de leurs familles sont toujours coincés en Afghanistan.

À ce jour, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a approuvé des demandes pour 6550 personnes, dans le cadre des mesures spéciales d'immigration, et nous nous efforçons de traiter les demandes restantes le plus rapidement possible. Une citation de :Extrait du communiqué du ministère de l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Certains Canadiens ont réussi à se rendre dans un pays tiers , selon Ottawa, qui a envoyé son haut fonctionnaire pour l'Afghanistan, David Sproule, à Doha, au Qatar. L’ambassade du Canada en Afghanistan a suspendu ses activités.

Par ailleurs, Ottawa dit poursuivre la coopération avec les États-Unis pour accueillir en sol canadien jusqu'à 5000 réfugiés.

Le Canada vise à accepter jusqu'à 20 000 réfugiés, dont des minorités afghanes persécutées, des militantes des droits de la personne, des personnes LGBTQ et des journalistes.

La collaboration se poursuit aussi avec le G7, l'OTAN, l'Union européenne, le Qatar et la Turquie, ainsi qu'avec les pays voisins de l'Afghanistan pour assurer un passage sûr .

Des efforts sont déployés pour rouvrir l'aéroport international de Kaboul dès que la sécurité pourra être rétablie, ce qui est nécessaire à la fois pour les départs et l'accès humanitaire dans ce pays enclavé .

Des appels à l'aide tous les jours

Les autorités canadiennes s'étaient engagées en juillet à protéger et réinstaller les ressortissants afghans qui ont grandement contribué aux efforts du Canada en Afghanistan .

Mais le programme créé à cette fin a été critiqué pour sa lourdeur bureaucratique. En réponse à ces critiques, la vice-première ministre du Canada Chrystia Freeland avait assuré que le gouvernement travaillait à ce que la logistique fonctionne .

Pour la sénatrice Salma Ataullahjan, qui dit recevoir quotidiennement des appels à l'aide de la part d'Afghans qui craignent pour leur sécurité, la réponse des autorités canadiennes est insatisfaisante.

Membre du caucus conservateur, elle est coprésidente du Groupe d'amitié parlementaire Canada-Afghanistan et vice-présidente du Groupe canadien de l'Union interparlementaire, qui favorise les liens entre les parlements.

Salma Ataullahjan dit être inondée d'appels provenant non seulement de personnes ayant aidé des ONG canadiennes, mais aussi de journalistes et de politiciens afghans.

Une ex-collaboratrice d'ONG canadienne lui a raconté qu'elle vivait désormais cachée après avoir été battue à l'aéroport alors qu'elle tentait de s'enfuir avec ses enfants. Une députée afghane se cache également : Je crains pour ma sécurité, lui a confié la députée, nous n'avons rien, ni même nos voitures, tout a été emporté.

Le 2 septembre 2021, des femmes manifestent dans les rues de Herat, dans l'ouest de l'Afghanistan, afin de revendiquer le droit à l'éducation, au travail et à la sécurité. Photo : Getty Images / -

En entrevue avec La Presse canadienne, la sénatrice s'est inquiétée du sort des femmes afghanes, y compris celles qui occupaient des postes de pouvoir.

Si vous êtes une femme, vous êtes en danger. Ils [les talibans] détestent les femmes ayant du franc-parler. Une citation de :Salma Ataullahjan, membre du Sénat canadien

De la part du gouvernement canadien, Mme Ataullahjan dit n'avoir rien entendu lorsqu'elle a fait des demandes pour des personnes menacées.

Première Canadienne d'origine pakistanaise à avoir été nommée au Sénat, Salma Ataullahjan parle le pachto, qui est largement parlé en Afghanistan, et est la fille d'un sénateur pakistanais et petite-fille de Bacha Khan, qui a dirigé un mouvement d'indépendance de la domination britannique. Enfant, elle passait ses vacances à Kaboul et vivait près de la frontière afghane.

Une situation instable

Pendant ce temps, sur le terrain, tant le peuple afghan que la communauté internationale sont dans l'attente de la formation, par les talibans, d'un nouveau gouvernement.

Dans ce pays d'Asie du Sud-Ouest d'où les États-Unis se sont retirés fin août, la situation demeure instable.