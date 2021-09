Le Bloc se pose en défenseur de l’agriculture québécoise

Un gouvernement minoritaire à Ottawa permettrait de mieux protéger l’agriculture québécoise, selon le Bloc, qui se pose en défenseur du système de la gestion de l’offre et de la transmission familiale des exploitations agricoles et contre l’assouplissement des normes encadrant les pesticides.

Fidèle à sa stratégie depuis le début de la campagne, le chef bloquiste Yves-François Blanchet a détaillé pourquoi un gouvernement minoritaire à Ottawa protégerait mieux les intérêts agricoles du Québec.

À chaque traité commercial où le Canada s’engage, il sacrifie des morceaux de la gestion de l'offre , a déploré en conférence de presse M. Blanchet.

Instauré à partir de 1972, le système de gestion de l'offre permet non seulement de stabiliser les prix au pays, mais aussi de limiter les importations. C’est le cas pour le lait et ses produits dérivés, le poulet, le dindon, les oeufs de consommation et les oeufs d'incubation.

Mais lors de la négociation d’échanges avec l’Union européenne ou avec les États-Unis et le Mexique, le Canada a dû faire des concessions et limiter les barrières à l’entrée aux produits étrangers. Cela gruge les profits des agriculteurs québécois, les forçant ainsi à limiter le recours à la main-d'œuvre extérieure, ce qui a pour conséquence de favoriser l’épuisement des familles, affirme le chef du Bloc.

Favoriser la transmission familiale des exploitations

Le Bloc craint aussi qu’un éventuel gouvernement libéral majoritaire reporte l'entrée en vigueur de C-208, une réforme fiscale facilitant la transmission des exploitations agricoles au sein d’une même famille. Le gouvernement Trudeau est opposé à cette mesure mise de l’avant et adoptée grâce aux pressions des partis d’opposition.

Le gouvernement a été hostile et ne veut pas l'appliquer; que se passera-t-il s'il est majoritaire? Une citation de :Yves François Blanchet, chef du Bloc

Ce dernier a ajouté qu’il en sera vraisemblablement de même avec le glyphosate. Face aux critiques, Santé canada a dû, en effet, remettre aux calendes grecques sa proposition de rehausser les limites de résidus de glyphosate autorisés sur certains aliments.

Parmi les autres dossiers agricoles pour lesquels le Bloc compte se battre, on retrouve l’assouplissement des règles entourant l’embauche de main-d’œuvre étrangère, la meilleure traçabilité des aliments, ainsi que l’instauration du programme Agri-vert, demandé par l’Union des producteurs agricoles pour soutenir la transition vers une agriculture plus verte.

Si le chef du Bloc a tenu sa conférence devant le siège de l'Union des producteurs agricoles (UPA), dont il appuie les demandes, il est par contre resté discret quant aux divergences entre son parti et l' UPAUnion des producteurs agricoles au sujet du 3e lien. Le chef du Bloc a dit y voir un « potentiel écologique » alors que le syndicat agricole craint que l'étalement urbain qui en découlera ne mette encore plus de pression en faveur d'un développement des terres à d'autres fins que l'agriculture.

Je n'en ai pas discuté avec l' UPAUnion des producteurs agricoles , a répondu aux journalistes M. Blanchet, qui a ajouté que c'est auprès du gouvernement du Québec que les représentations doivent être faites .