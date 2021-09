REM de l’Est : « encore une entourloupette », croit Gérard Beaudet

L’annonce de la portion souterraine du REM de l’Est au centre-ville de Montréal par CDPQ Infra, une filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec, hier, fait bondir Gérard Beaudet, urbaniste émérite et professeur titulaire à l’École d’urbanisme et d’architecture de paysage de l’Université de Montréal. « Depuis 2017, ma position est claire : inacceptable », dit-il.

En entrevue à l’émission Tout un matin vendredi, M. Beaudet ne comprend pas pourquoi un organisme [peut-être] juge et partie en même temps et fait croire tout et son contraire .

CDPQ Infra avait dans un premier temps rejeté le tracé souterrain qui devait passer sous le centre-ville de Montréal. Catastrophe épouvantable, effondrements d’immeubles au centre-ville , prévoyait CDPQ Infra, rappelle M. Beaudet.

Mais elle s’est trompée, peste M. Beaudet. C’est l’état d’esprit de la CDPQ Infra dans ce projet-là, et [cela montre] le peu d’égard pour la population, les experts, les gens qui posent des questions , souligne-t-il.

Or, le tunnel proposé sous le centre-ville permettrait de construire une arrière-gare. M. Beaudet commente en disant que pour un projet de 10 milliards $, on pourrait s’attendre à ce que les experts concèdent qu’ils n'avaient pas pensé à quelque chose comme ça . Pour lui, ce projet est manifestement improvisé, c’est un plan d’affaires .

Gérard Beaudet, urbaniste émérite et professeur titulaire à l’École d’urbanisme et d’architecture de paysage de l’Université de Montréal Photo : Radio-Canada / Fanny Bourel

L’intérêt des gens de l’est de Montréal est mis de côté parce que CDPQ Infra veut exporter une technologie, veut montrer [qu’elle] est capable de la réaliser , et la population devient un banc d’essai, le cobaye, peu importe les conséquences ou le résultat , poursuit M. Beaudet.

Pour lui, CDPQ Infra veut insérer un dispositif entre les complexes Guy-Favreau et Desjardins, avec une rampe d’accès pour sortir de l’autoroute . Il a bien hâte de voir ce dispositif épouvantable entre les deux complexes immobiliers .

« Un dispositif disgracieux »

M. Beaudet en rajoute en disant qu’au sud, il y a un traitement architectural particulier, et CDPQ Infra veut y insérer un dispositif disgracieux avec une rampe et un tablier incliné. On nous dit que c’est du design de haute qualité, un témoignage du grand souci que la CDPQ Infra accorde à l’environnement urbain , mais pour lui, c’est un non-sens.

D’autant plus qu’il affirme que l’annonce de la Caisse vise à faire taire une petite partie de la contestation qui pourrait s’accommoder de la solution en regardant le projet avec des œillères très serrées , et ainsi bousculer les gens de l’est de Montréal, et on passe aérien, advienne que pourra .

M. Beaudet regrette que CDPQ Infra n’ait pas consulté tous les acteurs du transport collectif dans la région métropolitaine avant de se lancer dans le REM de l’Est. Selon lui, on passe par-dessus l’ARTM, la Ville de Montréal, la Communauté métropolitaine de Montréal , et la Caisse a à peine à rendre des comptes au gouvernement du Québec .

Des besoins qui sont grands

Pourtant, il avoue que les besoins en transports collectifs dans l’est de Montréal sont énormes, mais que la proportion des gens de l’est qui travaillent au centre-ville est relativement modeste . Dans ce contexte, les besoins de mobilité ne sont pas ceux qui sont offerts par le REM . L’urbaniste s’étonne que CDPQ Infra ait commencé par développer l’infrastructure, et [qu’ensuite elle] essaie d’arrimer les besoins de transports collectifs.

Ce devrait être le contraire, croit M. Beaudet. Pour lui, la Caisse aurait dû évaluer les besoins de mobilité en évaluant les modes de transports disponibles, évaluer les combinaisons les plus optimales possibles pour satisfaire le plus grand nombre de personnes possible , et en tenant compte des coûts.