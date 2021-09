Le Manitoba offre l’accès gratuit aux parcs provinciaux durant le long week-end

La ministre de la Conservation et du Climat, Sarah Guillemard, annonce que l’entrée dans les parcs provinciaux sera gratuite à l'occasion du long week-end de la fête du Travail.

Nous voulons que tous les Manitobains puissent profiter des services et des paysages qu’offrent nos magnifiques parcs provinciaux et cette gratuité annuelle offre la possibilité de sortir et de profiter de la nature, explique la ministre par voie de communiqué. Nous pouvons tous profiter d’une petite pause.

Les permis pour les véhicules ne seront pas nécessaires du 3 au 6 septembre. Les frais pour camper sont, par contre, toujours en vigueur.

Les interprètes de parc sont de retour pour accueillir les élèves dans les parcs provinciaux lors des sorties éducatives gratuites des écoles cet automne.

Plusieurs sites de campings, ainsi que des chalets et des yourtes, des parcs resteront ouverts jusqu'à l’Action de grâce.

Le gouvernement rappelle aux Manitobains qu'il faut respecter les règles sanitaires toujours en vigueur pour contrer la propagation de la COVID-19, notamment le respect de la distanciation physique.