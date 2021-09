Ouvert ou fermé pour la fête du Travail à Ottawa et à Gatineau?

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

À Ottawa, les autobus, la ligne de la Confédération d'OC Transpo et le service d'autobus de la ligne 2 du train léger circuleront selon l'horaire du dimanche.

Le Centre de service à la clientèle d'OC Transpo au Centre Rideau sera quant à lui ouvert de 10 h à 16 h. Tous les autres centres de service à la clientèle seront toutefois fermés.

Les véhicules de Para Transpo suivront quant à eux l'horaire des jours fériés.

Quant à la Société de transport de l'Outaouais (STO), l’horaire du dimanche sera en vigueur lundi.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Tous les règlements et restrictions concernant le stationnement de la Ville d'Ottawa seront en vigueur lors de la journée de la fête du Travail, à l’exception des durées de stationnement sur les rues résidentielles qui ne seront pas appliquées.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Les succursales de la LCBO seront fermées à l'occasion de la fête du Travail. La plupart des succursales de la Société des alcools du Québec (SAQ) seront fermées, sauf celles situées dans des marchés publics et les SAQSociété des alcools du Québec Express. Les établissements de la Société québécoise du cannabis seront quant à eux fermés.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

La majorité des épiceries d'Ottawa seront fermées lundi. Cependant, certaines succursales, comme celles de Loblaws sur les rues Rideau ou Isabella, seront ouvertes. Vérifiez sur les sites Internet de vos épiciers.

Au Québec, seules les petites épiceries de 375 mètres carrés ou moins ont l'autorisation d'ouvrir. Les grands supermarchés seront fermés. Les pharmacies auront quant à elles le droit d'accueillir des clients.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Le Musée canadien de la nature, de même que celui des beaux-arts, de l'aviation et de l’espace et de l’agriculture et de l’alimentation seront ouverts le lundi 6 septembre. Les musées de la guerre, de l'histoire et celui des sciences et de la technologie seront cependant fermés.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Toutes les bibliothèques de Gatineau seront fermées le lundi 6 septembre. Il sera toutefois possible de renouveler des prêts et réserver des documents en ligne  (Nouvelle fenêtre) . Il en va de même pour les succursales de la Bibliothèque publique d'Ottawa.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

À Ottawa, aucune collecte des bacs verts, du recyclage ou des déchets n'est prévue pour la fête du Travail. La collecte prévue est remise au lendemain. Il en est de même pour les autres collectes qui sont retardées d’une journée pour le reste de la semaine.

À Gatineau, toutes les collectes de matières résiduelles prévues restent en vigueur malgré le jour férié. Les contenants doivent être placés en bordure de la rue avant 7 h. Les écocentres et le centre de transbordement seront ouverts lundi, selon l'horaire habituel.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

À Ottawa, les aires de jeux d'eau extérieures seront ouvertes au public. Certaines piscines le seront aussi, mais selon un horaire modifié, tout comme certaines salles d'entraînement. Les plages et les pataugeoires sont fermées pour la saison. Les galeries municipales d'Ottawa seront quant à elles fermées. Seules les galeries Karsh-Masson, Barbara-Ann-Scott et de l'hôtel de ville seront ouvertes.

Les lieux de diffusion municipaux de Gatineau seront fermés, tout comme les billetteries du Centre culturel du Vieux-Aylmer et du Théâtre de l'Île. Les pavillons de plein air seront quant à eux ouverts pour louer du matériel nautique. La Ville recommande de téléphoner au 311 pour connaître les heures d'ouverture des piscines municipales.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

À Ottawa, les citoyens peuvent contacter un membre du service à la clientèle au service du 311. Les centres d'évaluation de la COVID-19 seront ouverts, mais avec des heures d’ouverture modifiées jusqu’à lundi. Du côté des cliniques de vaccination, aucun changement n’est prévu à l’horaire.

Les cliniques de dépistage de la COVID-19 et de vaccination en Outaouais seront ouvertes selon l'horaire habituel.

L'ensemble des centres de services municipaux de même que la Maison du citoyen de Gatineau seront fermés le 6 septembre. La Ville rappelle par ailleurs que le centre de services d'Aylmer sera fermé du 7 au 10 septembre inclusivement afin de permettre son déménagement dans ses locaux temporaires situés au 181, rue Principale, soit aux Galeries Aylmer.