La santé publique de Sudbury rappelle les conditions pour obtenir une 3e dose de vaccin

Santé publique Sudbury et districts distribue des troisièmes doses de vaccin contre la COVID-19, mais tient à rappeler que tout le monde n’est pas admissible pour les recevoir.

Santé publique Ontario permet depuis la mi-août l’administration de troisième dose de vaccins contre la COVID-19 chez certaines personnes vulnérables.

Ces doses sont réservées aux personnes immunodéprimées telles que les receveurs de greffes ou les patients recevant un traitement de chimiothérapie.

Ça veut dire que leurs corps ont moins de force et moins d’anticorps pour combattre le virus, s’ils venaient à l’attraper , indique Natalie Philippe, infirmière pour Santé publique Sudbury et districts.

[La troisième dose] est comme une dose de rappel, censée améliorer votre système immunitaire. Une citation de :Natalie Philippe, infirmière pour Santé publique Sudbury et districts

Les personnes admissibles sont identifiées par leur fournisseur de soins primaires ou leur spécialiste en santé.

Les résidents de milieux d’hébergement collectif à risque élevé, y compris les foyers de soins de longue durée, sont également admissibles.

Personnes admissibles à la troisième dose, selon les critères provinciaux : Les receveurs de greffes (y compris les greffes d’organes pleins et les greffes de cellules souches hématopoïétiques);

Les patients atteints de cancers hématologiques (p. ex., lymphome, myélome, leucémie) recevant un traitement actif (chimiothérapie, traitements ciblés, immunothérapie);

Les patients ayant reçu un agent anti-CD20 (p. ex., rituximab, ocrélizumab, ofatumumab);

Les résidents de milieux d’hébergement collectif à risque élevé, y compris les foyers de soins de longue durée, les maisons de retraite autorisées à risque élevé et les pavillons de soins aux aînés des Premières Nations. Source : Ministère de la Santé de l’Ontario

Les deux doses demeurent une protection adéquate pour le reste de la population, affirme Mme Philippe.

Il est toujours possible d’attraper la COVID-19 lorsqu’on est vacciné, mais nous savons que les symptômes sont beaucoup moins sévères et la transmission est fortement réduite, dit-elle.

Une année scolaire plus stable

Alors que les élèves, nombre d’entre eux non admissibles à la vaccination, s’apprêtent à retourner en classe la semaine prochaine, la santé publique affirme qu’elle continuera de travailler avec les conseils scolaires lors des cas d’éclosion de COVID-19.

Santé publique Sudbury et districts continuera de retracer les contacts des personnes ayant reçu un résultat positif à la COVID-19, mais elle insistera aussi sur l’immunisation des élèves.

Nous travaillons avec les conseils scolaires pour coordonner des occasions de vaccination, que ça soit à l’école ou près de l’école pour rendre les vaccins plus accessibles , dit Natalie Philippe.

La santé publique dit recevoir de nombreux appels au sujet du passeport vaccinal et de la preuve nécessaire pour l'obtenir. Photo : Radio-Canada / Yvon Theriault

La santé publique s’efforcera également de partager de l’information et des ressources quant à des pratiques sécuritaires en temps de pandémie.

Le but est de garder les enfants à l’école pendant toute l’année, de tenter d’avoir le moins de dérangement possible et de leur donner l’environnement d’apprentissage auquel ils ont droit , conclut-elle.

D'après les informations d'Angela Gemmill de CBC News