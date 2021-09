Transferts en santé : Singh fait la cour au Québec, mais n’avance pas de chiffre

Le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD) présentait sa plateforme destinée spécifiquement aux Québécois vendredi matin, au pied du Château Frontenac, en compagnie de candidats locaux, dont son lieutenant pour la province Alexandre Boulerice.

Dans le document, non chiffré et sensiblement similaire à celui présenté lors de l'élection de 2019, le NPD affirme qu'il augmentera les transferts en santé pour répondre à la demande du gouvernement du Québec . François Legault exige en effet que les transferts d’Ottawa en santé passent dès maintenant de 22 % à 35 % des dépenses de la province et soient indexés par la suite de 6 % annuellement, et ce, sans condition.

Or les provinces font front commun sur cet enjeu, exigeant aussi d'une seule voix une enveloppe immédiate de 28 milliards de dollars. Selon elle, cette somme servirait à palier le sous-financement créé entre autres par la réduction de l'indexation annuelle de 6 à 3 % par le gouvernement conservateur de Stephen Harper.

Si Jagmeet Singh affirme qu'il veut renverser cette réduction de l'indexation, il évite toutefois de s'engager à verser la somme spécifique de 28 milliards demandée par tous les premiers ministres provinciaux, dont M. Legault se fait l'un des principaux porte-parole à ce sujet.

Les manques à gagner en santé ont été exposés par la pandémie. Notre premier engagement, c’est de renverser les coupes effectuées par le gouvernement Harper et maintenues par Justin Trudeau. Ce serait notre première action , a répondu M. Singh.

Par la suite, nous voulons étendre la couverture du système de santé en y incluant les soins pour les yeux, les soins dentaires et un régime d’assurance-médicaments universel, a ensuite précisé le chef. Relancé plusieurs fois sur la question, il a évité de s'engager à verser 28 milliards aux provinces dès 2021, répétant plutôt vouloir renverser les coupes et étendre la couverture du système de santé.

Avec ou sans condition?

Les autres partis fédéraux ont pris différents engagements en ce qui concerne les transferts en santé, sans toutefois se prononcer clairement sur le versement des 28 milliards exigés. Par exemple, Erin O'Toole a répété sa promesse de ramener l'indexation à un minimum de 6 % annuellement à plusieurs reprises depuis le début de la campagne, mais sans évoquer une augmentation de 22 à 35 % de la part fédérale.

Justin Trudeau, lui, s'est engagé à augmenter les transferts, mais sans chiffrer sa promesse. Pour le chef libéral, ce qui cloche avec la plateforme pour le Québec du NPD, c'est surtout le moment choisi pour la présenter aux Québécois. On aurait bien aimé voir leur plan pour le Québec avant pour pouvoir en discuter et en débattre hier soir , a-t-il indiqué, faisant référence au Face-à-Face tenu entre le chefs par le réseau TVA.

Je trouve ça bizarre qu’ils aient partagé ça (leur plateforme pour le Québec) le lendemain d’une opportunité qu’on a tous eu d’en parler à plus d’un millions de Québécois. Une citation de :Justin Trudeau, chef du Parti libéral

C'est le Bloc québécois qui s'avance le plus sur la question des transferts en santé, promettant de faire son cheval de bataille de l’augmentation à 35 %, sans condition, de la contribution fédérale et d'exiger une indexation minimale de 5 % annuellement.

Au-delà des chiffres, pour Yves-François Blanchet, le problème avec la proposition faite vendredi matin par le NPD réside surtout dans le respect des champs de compétence des provinces. Selon le chef bloquiste, Alexandre Boulerice prêche d'un côté que le NPD effectuerait des transferts en santé sans condition, alors que de l'autre, Jagmeet Singh semble justifier l'existence de conditions fédérales en matière de santé.

C’est comme la différence entre acheter ce produit qu’on trouve très bon parce que la marque est très, très, très reconnue et d’acheter le produit sans nom, à côté. En matière de protection des intérêts du Québec, la marque, c’est le Bloc québécois et le NPD, c’est le produit sans nom à côté , a lancé M. Blanchet, loin d'être convaincu par l'offre des néo-démocrates aux Québécois.

Invité à s'exprimer sur le respect des compétences, Jagmeet Singh n'a pas vraiment répondu à la question. Quand on parle des transferts en santé, on veut s’assurer qu’il s’agit vraiment de versements servant à renverser les coupes faites par le gouvernement Harper et maintenues par Justin Trudeau. […] Il s’agit de transferts directs. Ensuite, il y a différents programmes que nous voulons mettre en place.

Depuis le début de la campagne, le chef néo-démocrate a expliqué à plusieurs reprises que, selon lui, les Canadiens n'accordent pas d'importance aux différentes juridictions quand vient le temps de financer les soins de santé. Une position qu'il a réitérée vendredi matin.