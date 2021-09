Retour de la Classique internationale de canots de la Mauricie après l’arrêt de 2020

On ne parle pas encore d’un retour à la normale pour les organisateurs de la Classique. Ce qui changera cette année par rapport aux années antérieures, c’est l’absence des spectateurs sur des sites spécifiques, notamment les départs, les arrivées et les ravitaillements. On doit s’assurer de respecter le nombre de personnes permises. Comme c’était trop compliqué, on s’est dit: pas de spectateurs aux endroits spécifiques , explique le coordonnateur de la Classique internationale de canots de la Mauricie, Dominic Thibault.

Il sera toujours possible de suivre les compétitions le long de la rivière Saint-Maurice et il y aura aussi la webdiffusion en direct pour ne rien manquer de l’action.

Une sécurité revue et améliorée

La cohabitation sécuritaire des plaisanciers et des participants sur la rivière Saint-Maurice a toujours été un enjeu de taille pour l’organisation. On a doublé la sécurité cette année , souligne M. Thibault. Une équipe de plongeurs, Les plongeurs de l’espoir, se joignent à l’équipe. Avec eux, les pompiers seront présents sur l’eau. Ils vont suivre le parcours avec des radio-satellites, prêts à intervenir au cas où un canotier ou un planchiste se trouverait en difficulté. Ces équipes s’ajoutent à la Sûreté du Québec et à la police de Trois-Rivières qui seront de l’événement encore cette année.

C’est le plan de sécurité le plus étoffé des 88 dernières années. Une citation de :Dominic Thibault, coordonnateur de la Classique internationale de canots de la Mauricie

Des lettres ont été envoyées dans les marinas pour sensibiliser les plaisanciers et leur rappeler la conduite à adopter sur l’eau. L’organisation de la Classique constate une augmentation des embarcations à moteur sur la rivière Saint-Maurice, ce qui pourrait compromettre le bon déroulement des activités.

Samedi, le départ de la première étape de la course en C2 aura lieu sur le coup de 9h. L’arrivée des canotiers est prévue vers 15h à Saint-Roch-de-Mékinac. Les participants en planche à pagaie entreront dans la course à compter de lundi, pour le tronçon de Shawinigan à Trois-Rivières.