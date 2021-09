Fredericton : une des luttes électorales les plus intenses au pays

L’issue du vote dans la circonscription de Jenica Atwin, ancienne députée du Parti vert passée chez les libéraux en juin, est impossible à prévoir. Les partis vert, libéral et conservateur ont tous une chance de remporter Fredericton.

Je considère Fredericton comme une des plus intéressantes courses au pays, et certainement comme la plus intéressante dans la province. Une citation de :Tom Bateman, professeur de science politique, Université Saint-Thomas, Fredericton

Le professeur de science politique, Tom Bateman, estime qu’un très léger changement dans le vote pourrait favoriser l’une ou l’autre des candidates.

C’est aussi l’avis du professeur de science politique de l’Université Mount Allison, Mario Lévesque, selon qui n’importe quelle candidate des partis vert, libéral ou conservateur pourrait l’emporter.

Jenica Atwin avait créé toute une surprise en 2019, en remportant la circonscription de Fredericton sous la bannière du Parti vert. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Convaincre les électeurs verts

Libéraux et conservateurs courtisent intensément les électeurs qui ont voté pour le Parti vert dans Fredericton, lors des dernières élections fédérales.

En 2019, l’ancienne candidate verte, Jenica Atwin, l’avait emporté avec près de 34% des voix, contre 30% pour les conservateurs et 27% pour les libéraux.

Cette année, Jenica Atwin fait des pieds et des mains pour convaincre les électeurs verts de la suivre et de se tourner vers le Parti libéral.

Le politologue Tom Bateman croit que Jenica Atwin aura de la difficulté à se faire élire après être passée des verts aux libéraux. Photo : Radio-Canada

L’environnement, encore, c’est important pour moi, je suis, oui une libérale maintenant, mais les valeurs vertes, c’est des choses que j’apporte avec moi, dans ma nouvelle équipe, et je suis fière de ça , insiste Jenica Atwin.

Selon elle, le fait d’être passée chez les libéraux, et d’éventuellement accéder au pouvoir, lui permettra d’accomplir des choses qui étaient hors de portée lorsqu’elle était députée du Parti vert, qui ne comptait que trois députés à la Chambre des communes.

Je sais qu’avec cette équipe, je peux faire des choses que j’ai promises en 2019, et sur lesquelles j’ai travaillé les deux dernières années, mais je ne pouvais pas briser la glace, si je peux dire ça, alors c’est pour obtenir des résultats , assure Jenica Atwin.

Andrea Johnson, qui se présente pour la deuxième fois dans Fredericton, avait obtenu un tiers des voix en 2019. Photo : Radio-Canada

La candidate conservatrice, Andrea Johnson, n’hésite pas à faire un mea culpa pour convaincre les électeurs verts de se tourner vers son parti.

En 2019, je dois l’admettre, je ne crois pas que nous avions le plus fort des plans pour l'environnement et les changements climatiques, certainement, mais cette fois nous avons un plan solide, à la fois sur l’environnement et sur les changements climatiques, et cela donne confiance aux électeurs en notre capacité en ce qui concerne le climat , pense-t-elle.

Fredericton : une circonscription diversifiée

À Fredericton, le pouvoir, tant sur la scène fédérale que provinciale, a alterné pendant des années entre les conservateurs et les libéraux. La percée des verts, sur la scène provinciale en 2014, puis sur la scène fédérale en 2019, est venue chambouler les choses.

Aux dernières élections provinciales, toutes les circonscriptions de la région de Fredericton, sauf une, sont passées aux mains des conservateurs. Seul le chef du Parti vert, David Coon, est resté en poste. Il n’y a plus un seul député libéral dans la région de la capitale du Nouveau-Brunswick.

La circonscription de Fredericton est à la fois urbaine et rurale, et compte de nombreux villages, principalement au nord de la ville. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

La force des verts à Fredericton

Le Parti vert fédéral doit sa popularité dans Fredericton au chef du Parti vert provincial, David Coon, qui a bâti une solide organisation au fil des années. Élu en 2014, 2018 et 2020, il a su rassembler de nombreux bénévoles, qui ont acquis beaucoup d’expérience. Le travail de David Coon sur la scène provinciale est très apprécié de ses électeurs, et cette réputation a largement aidé à faire élire Jenica Atwin en 2019.

La force des verts dans Fredericton s'explique par la popularité du chef du Parti vert provincial, David Coon, qui a réussi à se faire élire dans Fredericton-Sud en 2014, 2018 et 2020. Photo : Radio-Canada

Cette fois, David Coon a publiquement appuyé la candidate verte, Nicole O’Byrne, une professeure de l’Université du Nouveau-Brunswick.

Il y a beaucoup de progressistes conservateurs qui ont voté vert en 2019, et je crois que nos politiques, nos idées, notre plateforme plaisent toujours à ces électeurs, et je crois que nous attirerons aussi beaucoup de libéraux qui ont voté vert en 2019, et évidemment nous conserverons notre base verte, donc les choses se présentent très bien , se réjouit Nicole O’Byrne.

Selon Tom Bateman, les chances des verts de l’emporter encore une fois restent très bonnes.

Nicole O’Byrne a une bonne chance, certainement, le 20 septembre, en partie parce que plusieurs personnes qui ont voté pour Jenica Atwin en 2019 comme candidate verte l’ont fait parce qu’ils croient aux idées et aux principes verts, et ils ne pensent pas que les principaux partis sont des véhicules fiables pour le type de changement qui doit survenir , évalue-t-il.

Nicole O'Byrne, la candidate du Parti vert dans Fredericton, souhaite que la force de son parti dans la circonscription lui permette de l'emporter. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Les défis des verts

Selon Mario Lévesque, les verts pourraient toutefois perdre quelques votes au profit de la libérale Jenica Atwin.

Le Parti vert peut gagner la circonscription de Fredericton, mais il va avoir beaucoup de misère, parce que les libéraux vont toujours avoir ceux qui vont voter pour leur parti, et avec le transfert de Atwin du Parti vert aux libéraux, elle va emporter une portion du vote qui l’aiment, qui vont rester toujours avec elle, et qui vont voter pour elle aussi, alors ça, ça baisse le soutien pour le Parti vert , croit-il

Les dissensions au sein de la direction du Parti vert fédéral pourraient nuire à la candidate de Fredericton, selon lui. Mais selon Tom Bateman, l’électeur moyen porte peu attention à ce type de problèmes.

Je ne suis pas certaine que l’enjeu du leadership affecte tellement notre campagne locale, je ne l’ai pas vu , constate Nicole O’Byrne.

Les verts récoltent également une bonne partie du vote étudiant, en particulier à Fredericton, qui compte deux universités et un collège communautaire. Or, cette fois, Élections Canada ne tiendra pas de bureaux de scrutin sur les campus. Cela risque de compliquer le travail des partis pour qui la participation des étudiants est essentielle.

Le politologue Mario Lévesque croit que les verts, les libéraux et les conservateurs ont tous une chance de l'emporter dans Fredericton. Photo : Université Mount Allison

Nous aurons à redoubler d’efforts pour nous assurer que les étudiants savent où voter [...] parce que ce sont des électeurs très motivés et ils peuvent voter vert, aussi, certainement nous voulons les encourager à voter. C’est dommage qu’Élections Canada ait pris cette décision, toutefois, je crois que nous pourrons compenser du mieux que nous pourrons , dit Nicole O'Byrne.

Enfin, la promesse du NPD d’annuler jusqu’à 20 000 $ de la dette étudiante fédérale pourrait aussi coûter des votes au Parti vert, même si dans Fredericton on ne s’attend pas à une percée du NPD, dont la candidate, Shawn Oldenburg, mène une campagne beaucoup plus modeste que ses concurrentes.

Atwin, une candidate populaire

La candidate libérale, Jenica Atwin, est certainement la plus connue des candidates dans Fredericton. D’une part parce qu’elle est la députée sortante, mais aussi parce qu’elle a décidé, au mois de juin, de quitter le Parti vert pour joindre le Parti libéral. Cette décision l’a projetée sur l’avant-scène non seulement au Nouveau-Brunswick, mais partout au pays.

Les politologues pensent toutefois que ce passage d’un parti à l’autre avant la fin de son mandat pourrait se retourner contre elle.

Les gens qui vont voter, ils n’aiment pas ça, alors ils veulent punir le candidat, ça veut dire que peut-être Jenica Atwin ne gagnera pas la circonscription. Une citation de :Mario Lévesque, professeur de science politique de l'Université Mount-Allison, à Sackville

Les candidates libérale, conservatrice et verte se font une chaude lutte dans Fredericton. Photo : Radio-Canada / Maude Montembeault

Jenica Atwin était très populaire, elle l’est encore, elle est extrêmement sympathique, c’est une bonne députée, mais son passage aux libéraux en juin a grandement compliqué ses chances, parce que beaucoup de gens n’aiment pas ceux qui changent de parti lorsqu’ils siègent à la Chambre des communes , remarque Tom Bateman.

Le politologue de l’Université Saint-Thomas croit que même certains électeurs qui ont voté libéral en 2019 pourraient hésiter à voter pour une députée transfuge en 2021.

La principale intéressée est consciente du défi supplémentaire que son changement d’allégeance lui impose.

Il y a beaucoup plus de conversations à propos du changement, la transition aux libéraux, mais c’est positif, c’est plus gentil en personne que sur Internet , constate Jenica Atwin.

Une issue incertaine

À mi-campagne, tout peut arriver, et chacune des candidates en est consciente.

Chez les verts, on compte sur la base qu’ont su construire les verts de Fredericton.

Les gens qui ont voté vert en 2019, deux ans plus tard, ils ont les mêmes valeurs , soutient Nicole O’Byrne.

Jenica Atwin se souvient avoir été surprise de l'emporter en 2019 pour les verts, et ce ne sera pas différent cette fois-ci comme candidate libérale. Rien n'est tenu pour acquis.

Jenica Atwin, qui a quitté le Parti vert en juin, tente de se faire réélire dans Fredericton sous la bannière libérale. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Oui, je serai surprise si je gagne, mais je sais aussi que notre équipe a travaillé beaucoup plus fort, et on fait toutes les choses qu’on a besoin de faire pour notre campagne , assure Jenica Atwin.

Chez les conservateurs, on tente d’aller chercher les quelques électeurs qui manquaient en 2019 pour l’emporter. La division du vote progressiste entre verts, libéraux, et dans une moindre mesure, néo-démocrates, pourrait aider Andrea Johnson à tirer son épingle du jeu.

Que ce soit un vote divisé ou un message fort, pour moi c’est une victoire , lance-t-elle.

Les électeurs indécis ont encore amplement le temps de faire leur choix, et l’allure que prendront les campagnes au niveau national pourrait certes avoir un impact sur l’issue du vote dans Fredericton.