Des commerces manitobains accueillent favorablement le passeport vaccinal

Les clients devront maintenant démontrer qu'ils sont pleinement vaccinés pour accéder aux restaurants, aux boîtes de nuit, aux cinémas, aux casinos, aux salles de sport et aux endroits où sont offerts des cours de groupes.

On vérifie la carte de vaccination et on reste ouvert ou on n’a aucune carte de vaccination et il faudrait fermer encore 30, 45, 65 jours. On préfère la première option , tranche Sachit Mehra, le propriétaire de trois restaurants East India Company dont un à Winnipeg.

Le président-directeur général de la Chambre de commerce du Manitoba, Chuck Davidson, souligne que les restrictions sanitaires permettent aussi aux entreprises de rester ouvertes et aux employés de garder leur emploi. Selon lui, elles créent un environnement sécuritaire pour les clients tout en freinant la propagation de la COVID-19 dans la communauté.

Nous voulons surtout éviter que les entreprises ferment une quatrième fois.

Des entrepreneurs de la province indiquent que ces nouvelles restrictions comportent quelques problèmes logistiques.

C’est à nous de faire respecter les règles sanitaires, de prendre une décision quant à la manière dont nous voulons gérer notre entreprise. Je ne pense pas que cela soit juste d'imposer cela aux entrepreneurs , explique le propriétaire de Shinobi Fitness, Rich Thomas.

La propriétaire du restaurant J'em Bistro, à Saint-Pierre-Jolys, Josée Curée affirme qu’il ne lui revient pas de contrôler le statut vaccinal de la clientèle, d'autant plus que la pandémie a été difficile pour les restaurateurs.

Vraiment je [sens] que ce n'est pas mes affaires. Je ne devrais pas demander qui est piqué et qui ne l'est pas.Ouvrir, fermer. ouvrir, fermer, laisser nos employés aller, les réengager, on a juste déjà eu beaucoup de stress , raconte-t-elle.

Rich Thomas, propriétaire du centre de conditionnement physique Shinobi Fitness à Winnipeg Photo : Radio-Canada / Austin Grabish

Ce dernier croit que ces règles sanitaires divisent la société : Et c’est ce qui me fait le plus mal! ajoute M. Thomas.

Bien qu’utile, le passeport vaccinal peut aussi être source de conflits avec les clients, craint Sachit Mehra.

En cette première journée, ça ne s'est pas encore produit, dit-il.

« Il y a des clients qui n'avaient pas mis l'app [application] sur leur téléphone ou qui ont oublié leur identification à la maison. On a dû les empêcher de rentrer [..] Jusqu'à maintenant ça été correct, les gens comprennent que c'est la loi et que c'est pour la sécurité et la santé de tous », note-t-il.

Des clients rassurés

Des clients qui ont fréquenté le restaurant East India Company, vendredi, se sentent, tout de même, rassurés par l'imposition du passeport vaccinal.

« Ça me rend beaucoup plus en confiance parce que je suis immunodéprimé alors je suis plus prudent et j'aime savoir que les gens autour de moi sont vaccinés », note Greg McCullough

Dès mardi, le passeport vaccinal sera aussi nécessaire pour se rendre notamment dans les aires de restauration et les musées, a annoncé le médecin hygiéniste en chef du Manitoba, Brent Roussin.

Avec les informations de Austin Grabish Bryce Hoye et Jérémie Bergeron