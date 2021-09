Un accouchement hors du commun à l’Hôpital de Rouyn-Noranda

Le lundi 30 août vers 21 h, l’équipe de Rouyn-Noranda reçoit un appel. Une femme enceinte de jumeaux est en chemin. Elle accouche quelques minutes plus tard.

C’était une césarienne d’urgence qui devait avoir lieu dans les 30 minutes suivantes, sinon les bébés étaient en danger. Déjà qu’ils sont assez prématurés et que sans préparation les chances de survies sont très très réduites , témoigne la Dre Tania Sarrouge.

Auparavant plus spécialisé pour s’occuper des très grands prématurés, l’Hôpital de Rouyn-Noranda accueille maintenant les patientes dès la 32e semaine de grossesse. Habituellement, les femmes enceintes ou les bébés nés avant sont transférés dans un centre hospitalier spécialisé en soins intensifs pour enfants comme à Montréal et à Québec.

Dans le cas de cette parturiente [femme qui accouche], on n’a pas eu l’occasion parce qu’elle était en extrême urgence, il fallait accoucher à Rouyn , dit-elle.

L’équipe en place à l’hôpital, dont certaines personnes cumulaient les heures supplémentaires, auront pris soin des bébés pendant plus de 10 heures avant qu’une équipe du Centre hospitalier universitaire de Québec (CHU) procède au transfert.

Quand l’équipe du CHU de Québec est venue avec l’infirmière spécialisée d’unité néonatale, elle a félicité le beau travail qui était bien fait. Les bébés étaient stables. Une citation de :La Dre Sarrouge

Les jumeaux recevront des soins à des centaines de kilomètres de la maison pendant plusieurs semaines.

La mère des jumeaux est elle-même une grande prématurée qui a vu le jour à Rouyn-Noranda. Même si elle sait ce qui l’attend, elle indique par l’entremise de la Dre Sarrouge que c’est très très difficile .

La Dre Tania Sarrouge est pédiatre à Rouyn-Noranda. Photo : Rola Attar Photography

C’est sûr qu’il y aura des hauts et des bas. Ce sera très long, mais au moins on a, à Rouyn-Noranda, pu faire parvenir à bord [de l’avion] un navire qui était en train de chavirer et c’est ça dont on est fiers et c’est grâce à notre équipe de soins infirmiers, d’inhalothérapeutes, de préposés et de technologues en radiologie , ajoute la pédiatre.

Je suis très fier d’avoir participé et aidé activement la réussite de cette grande réanimation pour des bébés qui pèsent 900g chacun, et je remercie toute l’équipe , ajoute le Dr Assaad Taktak.

En contexte de pénurie de main-d’oeuvre

La Dre Sarrouge se dit impressionnée par l’équipe qui a pris en charge les jumeaux cette semaine. Le manque d’expérience dans les soins de bébés nés 3 mois avant la date prévue, soit à 25 semaines de gestation, et le contexte de pénurie de main-d’oeuvre augmentent ce sentiment de fierté.

C’est une jeune équipe de nouvelles infirmières diplômées avec Mme Danny Bélanger, qui était comme l’assistante de nuit. Ça nous tombe comme ça bing bang avec une équipe de jeune personnel infirmier. J’avoue que les 25 semaines, ça ne court pas les rues. On ne les accouche jamais. Ça nous arrive parfois aux trois ou quatre ans, des mères qu’on n’arrive pas à transférer , raconte-t-elle émue.

Comme son confrère le néonatologiste Pierre Vincelette aujourd’hui à la retraite, la Dre Sarrouge est fière que le centre hospitalier de Rouyn-Noranda ait pu contribuer à offrir des soins aux jumeaux en attendant le transfert vers Québec.

Le plus lourd fardeau a été porté par l’équipe de néonatologie, mais on n’oublie pas l’équipe de la gynécologue, de la médecine de famille et l’équipe de la maternité qui ont préparé la parturiente, mais j’avoue que son rôle est réduit. Une fois que les bébés naissent, c’est vraiment dans la cour de l’unité de néonatologie, qui n’a jamais [composé] avec ça , rapporte-t-elle.

La Dre Tania Sarrouge espère que cet exploit incite quelques personnes à étudier en soins infirmiers pour continuer à grandir nos rangs. J’avoue que cette journée-là, on a été chanceux .