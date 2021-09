Le port du masque obligatoire dès samedi à Regina

La Ville de Regina rappelle aux gens que les masques seront obligatoires dans les transports en commun et à l’intérieur des installations gérées par la Ville à compter de samedi.

Un communiqué de la Ville rappelle que le port du masque est un moyen efficace de limiter la propagation du coronavirus.

Les habitants sont encouragés à apporter leur propre masque lorsqu’ils se rendront dans les transports en commun ou dans les installations de la Ville.

Cette dernière indique que les personnes qui n'ont pas de masque pourront en obtenir un dans les installations intérieures municipales.

Des exceptions pour certains groupes

Le port du masque ne sera pas nécessaire pour les enfants de moins de 2 ans.

Il ne sera pas non plus requis pour les personnes qui sont exemptées pour des raisons médicales et celles qui ne peuvent pas placer ou retirer un masque sans assistance.

Les masques ne sont pas obligatoires lors de la participation à des activités aquatiques.

Les personnes qui participent à des activités sportives ou à des exercices physiques ne seront également pas obligées de mettre un masque.

Les masques peuvent être retirés lors de la consommation de nourriture ou de boisson.