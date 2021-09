Des traversiers du Québec paralysés pour le week-end de la fête du Travail

Aucun traversier n'assurera la liaison entre Québec et Lévis ainsi qu'entre Baie-Comeau-Godbout et Matane aujourd'hui, demain et dimanche. Les travailleurs de la Société des traversiers du Québec ont officiellement déclenché une grève vendredi matin.

Il y a également une interruption de service entre Sorel-Tracy et Saint-Ignace-de-Loyola vendredi et samedi. Les activités reprendront dimanche.

Pour les traversiers qualifiés d'essentiels dans Charlevoix et sur la Côte-Nord, les services sont maintenus, mais réduits.

Les services de traversier qui fait la liaison entre Baie-Sainte-Catherine et Tadoussac sont maintenus. Photo : Radio-Canada / Myriam Fimbry

Revendications

En débrayant, les travailleurs affiliés à la CSN et au syndicat des Métallos souhaitent dénoncer la lenteur des négociations avec l'employeur. Les Métallos, qui regroupent notamment les officiers mécaniciens et de navigation, sont sans contrat de travail depuis avril 2020.

Le paiement des primes, le traitement des heures supplémentaires ainsi que les heures travaillées la fin de semaine sont notamment au coeur du litige avec l'employeur.

On veut être capable de s'asseoir à table avec l'employeur et d'avoir l'équité salariale avec ce qui se donne dans le milieu maritime. Quand on fait des comparaisons, on est à 8 ou 10 dollars de l'heure de moins , déplore Luc Laberge, porte-parole du Syndicat des Métallos.

Il s'agit de la deuxième interruption de services en moins d'un mois. Photo : Radio-Canada / Hadi Hassin

M. Laberge est pessimiste quant à une possible entente à court terme qui pourrait permettre aux automobilistes et piétons de profiter des traversiers affectés durant le week-end de la fête du Travail.

Je ne vois pas comment cela peut se régler [d'ici la fin du week-end] parce qu'il n'y a aucune table de négociation qui est présentement en cours. Il y a des négociations prévues les 13 et 14 septembre. Ce sont les prochaines rencontres. Une citation de :Luc Laberge, porte-parole du Syndicat des Métallos

En fonction lundi...comme un samedi

Les liaisons Québec-Lévis et Baie-Comeau-Godbout-Matane vont reprendre lundi matin, mais selon l'horaire du samedi puisque ce sera le jour férié de la fête du Travail.