Une imprimerie de Louiseville affectée par la pénurie de papier

Une pénurie de papier frappe le domaine de l'édition et de l'impression au Québec. L’imprimerie Marquis, qui possède une usine à Louiseville, a du mal à s'approvisionner.

Je la vis cette pénurie de papier, intensément, tous les jours , a déclaré le président et chef de direction de Marquis imprimeur, Serge Loubier, en entrevue à l’émission En direct. Le papier recyclé, très en demande, est particulièrement dur à trouver.

La baisse de la production de papier, combinée à une hausse de l’intérêt pour la lecture expliquent en partie le phénomène, selon M. Loubier, président d'une des plus importantes entreprises d'impression au Canada. Devant le déclin de la demande pour du papier journal, les entreprises ont diminué leur production, mais elles n’avaient pas prévu que les livres en papier regagneraient autant en popularité.

Pendant la pandémie, les gens se sont mis à lire, alors la demande a augmenté , explique Serge Loubier. Il ajoute que la lecture sur tablette n’a pas eu l’envol qu’on pensait .

Le président et chef de la direction de l’imprimerie Marquis affirme que la maison d’édition du livre Kukum, de Michel Jean, souhaite imprimer de nouveaux exemplaires. Le problème est que le papier utilisé pour les premières impressions n’est disponible qu’au mois de mars. Serge Loubier devra donc se tourner vers d’autres fournisseurs, notamment au Québec, pour répondre à cette demande et le prix risque fort d’être plus élevé.

La pénurie de papier entraîne effectivement une hausse des prix du papier pour les imprimeurs et les éditeurs.

Il y a un réajustement qui va se faire et ça va prendre un an de difficultés avant que ça se replace complètement , estime le président et chef de la direction de Marquis imprimeur.

Serge Loubier souligne qu’au Québec, les entreprises qui produisent du papier sont très sollicitées et peinent à répondre à la demande.

Il affirme qu’au moins une grosse compagnie, Paper Excellence, a prévu acheter d'autres machines afin de produire plus de papier.