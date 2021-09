Employés de la STQ en grève : de nombreuses traversées annulées

À la traverse Matane–Baie-Comeau–Godbout, toutes les traversées sont annulées vendredi et samedi en raison d'une grève des officiers mécaniciens et de navigation affiliés au Syndicat des Métallos.

Qui plus est, d'autres employés de la STQSociété des traversiers du Québec , soit les employés administratifs, les matelots et les préposés à quai, notamment, tiennent également des journées de grève pendant la fin de semaine, soit samedi et dimanche. Ces employés sont affiliés à une autre centrale syndicale, la CSNConfédération des syndicats nationaux . Des négociations sont toujours en cours entre la STQSociété des traversiers du Québec et ce syndicat qui représente environ 220 employés des traverses de Matane–Baie-Comeau–Godbout, Québec–Lévis et Sorel-Tracy–Saint-Ignace-de-Loyola.

Des employés syndiqués chez les Métallos faisaient du piquetage à la traverse de Matane vendredi matin. Photo : Radio-Canada / Xavier Lacroix

À moins d'une entente entre l'employeur et les syndicats, les traversées entre Matane et la Côte-Nord seront donc annulées entre vendredi et dimanche inclusivement.

Traversées moins fréquentes entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine

Sur la Côte-Nord, le nombre de départs à la traverse Tadoussac–Baie-Sainte-Catherine est aussi réduit en raison de la grève des employés. La reprise du service régulier est prévue pour dimanche à 5 h.

Vendredi et samedi, une cinquantaine de traversées seulement seront effectuées, contrairement à une centaine en temps normal.

Vers midi vendredi, il y avait plus de deux heures d’attente au traversier Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine et les automobilistes étaient redirigés vers le Saguenay lorsque c'était possible. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

En entrevue à Bonjour la Côte, le PDG de la STQSociété des traversiers du Québec , Stéphane Lafaut, a affirmé que son organisation doit gérer huit conventions collectives actuellement, dont sept sont en processus de renouvellement.

C'est malheureux ce qui se passe. Depuis déjà deux semaines, on est en séance de conciliation. [...] On a eu de belles avancées, mais les accréditations syndicales ont quand même décidé d'exercer leur droit de grève , a-t-il dit.

Jeudi, une entente de principe a toutefois été conclue avec les employés non brevetés de la traverse de Tadoussac. M. Lafaut espère qu'il en sera de même pour les syndiqués affiliés à la CSN et aux Métallos.

Horaire des traversées entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine Vendredi 3 septembre : Départs toutes les heures de chaque rive entre 6 h et 7 h 30 ainsi qu'entre 18 h et 23 h 30

Départs toutes les 40 minutes entre 8 h et 17 h 40



Samedi 4 septembre : Départs toutes les deux heures de chaque rive entre minuit et 5 h

Départs toutes les heures entre 6 h et 9 h 30 et entre 17 h et 23 h 30

Départs toutes les 40 minutes entre 10 h 20 à 16 h 40





Dimanche 5 septembre : Départs toutes les deux heures de chaque rive entre minuit et 5 h

Reprise du service régulier à 5 h



Source : Société des traversiers du Québec

De son côté, le ministère des Transports indique comprendre le désagrément que peuvent causer ces grèves sur les usagers.