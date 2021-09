Le SCFP tiendra des votes de grève partout au Nouveau-Brunswick dès mardi

Assez, c'est assez , a martelé Simon Ouellette, porte-parole du SCFP, lors de la conférence de presse à Fredericton, vendredi matin.

Peu de temps après ce point de presse, le gouvernement a quitté la table de négociation. Ils n'étaient pas intéressés à négocier à moins que le syndicat n'accepte des concessions , a plaidé le président du SCFPSyndicat canadien de la fonction publique du Nouveau-Brunswick, Stephen Drost.

Il a dit en point de presse que personne ne souhaitait en arriver à un vote de grève, ni les membres ni le public. Mais je suis certain que le public comprend l'équité et le respect, et ces travailleurs ont été pris pour acquis pour beaucoup trop longtemps .

Ces votes de grève touchent 22 000 travailleurs provenant, entre autres, des services correctionnels, du personnel de soutien en éducation et du domaine de la santé.

En mai, le regroupement syndical avait donné au gouvernement de Blaine Higgs 100 jours pour dénouer les impasses dans les négociations des sections locales dont la convention collective est échue.

Simon Ouellette estime que le rejet par le Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick d’une entente de principe conclue avec le gouvernement Higgs donne le ton à la suite des négociations dans le secteur public.

Pourtant, le premier ministre Blaine Higgs avait semblé disposé à faire avancer les discussions cet été à l’occasion de rencontres avec plusieurs leaders syndicaux, estime M. Ouellette.

Le premier ministre avait semblé attentif : "ok, on vous arrive avec un package complet". Puis ce qu'il est revenu avec, ça a été plus qu’insultant , affirme Simon Ouellette.

Il ne semble pas y avoir une volonté supplémentaire du gouvernement Higgs de régler tous ces problèmes-là une fois pour toutes à la table de négociations. Une citation de :Simon Ouellette, porte-parole du Syndicat canadien de la fonction publique au Nouveau-Brunswick

Il pense que le gouvernement rate une occasion de régler la question du recrutement et de la rétention dans plusieurs secteurs, entre autres dans le domaine des soins de santé.

La source de nos grands problèmes de rétention et de recrutement [...] c’est que les employés du Nouveau-Brunswick sont parmi les moins bien payés au Canada , ajoute-t-il.

Blaine Higgs déçu

Dans un communiqué vendredi, le gouvernement Higgs dit avoir fait preuve de souplesse lors des discussions cette semaine avec les équipes de négociation du SCFPSyndicat canadien de la fonction publique .

Nous offrons maintenant un contrat de six ans, comportant des augmentations salariales annuelles de 1,25% au cours des quatre premières années – comparativement à 1% dans notre offre initiale – ainsi que des augmentations annuelles de 2% pour chacune des deux dernières années , lit-on dans la déclaration du Cabinet du premier ministre.

Le premier ministre Blaine Higgs se défend d'avoir fait preuve de souplesse aux tables de négociation. Photo : Radio-Canada

L'offre du gouvernement s'élevait à un coût total de 71 millions de dollars par année.

Or, le syndicat réclame des augmentations salariales de 20% sur quatre ans, soit 5% par an, ce qui occasionnerait un coût annuel supplémentaire estimé à 158 millions de dollars.

Le gouvernement conservateur a rétorqué que le Nouveau-Brunswick est en proie aux difficultés économiques entraînées par la pandémie. Nous devons demeurer prudents, responsables et réalistes quant à l’offre salariale que nous proposons, et je crois que nous l’avons été , a déclaré le gouvernement Higgs.

Au cours d'une mêlée de presse dans l'après-midi, Blaine Higgs a déclaré que le SCFPSyndicat canadien de la fonction publique n'a jamais négocié tout au long du processus , se concentrant uniquement sur l'enjeu de l'augmentation salariale.

Les partis de l'opposition défendent le syndicat

Kevin Arseneau, député vert provincial de la circonscription de Kent-Nord, reproche au gouvernement d’avoir agi de mauvaise foi.

Kevin Arseneau reproche au gouvernement Higgs de ne pas négocier avec plus d'ouverture. Photo : Radio-Canada

Ce qui doit être fait de façon différente est de négocier avec une plus grande ouverture et de reconnaître le retard historique dont sont victimes les employés de la fonction publique , dénonce-t-il.

Il ajoute que la position du premier ministre n'est pas surprenante. On le voit, on le connaît. Quand il a quelque chose dans sa tête, il va être très intransigeant , reconnaît-il.

Le député Rob McKee, du parti de l'opposition officielle du Nouveau-Brunswick, déplore une situation de deux poids, deux mesures. Photo : Radio-Canada

Même son de cloche du côté de l'opposition officielle. Rob McKee, du parti libéral du Nouveau-Brunswick, soutient que le gouvernement Higgs agit avec deux poids, deux mesures.

Si on regarde les priorités du gouvernement, on peut voir qu'ils sont prêts à donner des subventions à de grosses usines de pâtes et papiers, mais qu'on ne veut rien donner aux services publics , pense-t-il. Il en demande plus de la part du gouvernement conservateur.

Malgré l'approche de la date butoir du 7 septembre, les négociations pourraient être relancées et les deux parties pourraient toujours trouver un terrain d'entente dans les prochains jours.

Avec des informations de l'émission La matinale d'ICI Acadie, de Jérémie Tessier-Vigneault et de Maya Chebl