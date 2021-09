Ça vaut le retour, la nouvelle émission de fin de journée d’ICI Abitibi-Témiscamingue

L’émission Ça vaut le retour animée par Vanessa Limage sera en ondes du lundi au vendredi de 15 h 30 à 18 h.

C’est une émission que je veux près des gens, je veux qu’ils se reconnaissent. On souhaite offrir aux auditeurs un retour à la maison dans la bonne humeur, accueillant, tout en demeurant un incontournable de l’information en Abitibi-Témiscamingue , explique Vanessa Limage.

Vanessa Limage sera entourée du chroniqueur Marc-Olivier Thibault et du réalisateur Alex Perreault. Lise Millette aux actualités régionales et Marie-Hélène Paquin à la chronique web complètent l’équipe régulière de Ça vaut le retour, qui accueillera aussi plusieurs chroniqueurs et éditorialistes invités.

Une 11e rentrée pour David Chabot à Des matins en or

L’émission matinale d’ICI Abitibi-Témiscamingue Des matins en or reprendra également l’antenne de 6h à 9h.

L’équipe comptera sur le retour de David Chabot à l’animation, Julie McNicoll à la réalisation, Joël Côté à la technique et les journalistes Jocelyn Corbeil aux informations et Emily Blais au web.

Deux nouveaux venus se joignent à l’émission : Janis Rivard à la chronique culturelle et Maxime Viau à la recherche.

Le Vidéojournal, votre rendez-vous quotidien d’information sur mobile

Animé par Annie-Claude Luneau, le Vidéojournal, poursuit sa mission d’informer les citoyens de l’Abitibi-Témiscamingue, en vidéo, sur leur téléphone intelligent.

Ce rendez-vous quotidien d’information est diffusé sur l’application Radio-Canada Information et sur la page Facebook ICI Abitibi-Témiscamingue  (Nouvelle fenêtre) .

On a l’intention d’être encore plus présents sur le terrain avec notre équipe de journalistes cette année, explique Annie-Claude Luneau. Il s’agit d’un projet au potentiel immense, qui nous permet d’être en direct à tout moment lors d’un événement, mais qui nous amène aussi à explorer l’Abitibi-Témiscamingue de fond en comble pour vous faire découvrir votre région.

Deux débats des candidats aux élections fédérales

L’équipe du Vidéojournal présentera d’ailleurs deux débats électoraux dans les deux prochaines semaines, en collaboration avec la Chambre de commerce de Val-d’Or et la Chambre de commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda.

Le 9 septembre, cinq candidats de la circonscription Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou croiseront le fer dans un débat animé par Vanessa Limage.

L’événement présenté à huis clos au Pavillon des Premiers-Peuples de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) sera transmis en direct sur la page Facebook d’ICI Abitibi-Témiscamingue dès 18 h 30.

La semaine suivante, ce sera au tour des candidats dans Abitibi-Témiscamingue d’exposer leurs idées lors d’un débat à la Scène Paramount de Rouyn-Noranda le 14 septembre.

L’événement, présenté devant public, sera diffusé en direct sur le web dès 19 heures.

Les personnes qui souhaitent y assister peuvent se procurer  (Nouvelle fenêtre) des billets gratuits.