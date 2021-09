COVID-19 : retour des restrictions sanitaires dans le nord de la Colombie-Britannique

À compter de cette date, les rassemblements dans les maisons seront limités à une famille supplémentaire ou à cinq invités. Les rassemblements en plein air seront limités à 50 personnes.

Les événements organisés en plein air qui doivent réunir plus de 200 personnes devront quant à eux faire l'objet d'un plan de sécurité contre la COVID-19.

Selon la médecin hygiéniste en chef de la province, la Dre Bonnie Henry, plusieurs communautés sont touchées par une hausse importante de cas.

Cela s'est propagé très rapidement, particulièrement au cours des 10 derniers jours. Une citation de :Bonnie Henry, médecin hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique

Selon Bonnie Henry, des éclosions sont survenues début du mois d'août dans de grands camps industriels de la région. Ensuite, des communautés comme Nechako, Fort St. James, Vanderhoof et Prince George ont connu une transmission élevée, la propagation provenant principalement d'événements sociaux.

Nous concentrons nos efforts sur les zones de plus grande transmission et de plus grand risque, et je sais que cela sera frustrant pour certains, en particulier dans les communautés où nous n'avons pas vu de transmission depuis un certain temps , a-t-elle précisé jeudi.

Le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique, Adrian Dix, a ajouté que 90 % des personnes hospitalisées aux soins intensifs, dans la région, n'avaient pas été vaccinées.

Bien qu'il n'y ait pas de restrictions de déplacement pour l’instant, la Dre Bonnie Henry demande à la population d’éviter de se rendre dans la région jusqu'à ce que les cas soient maîtrisés.

Jeudi, la Colombie-Britannique rapporte 801 nouveaux cas de COVID-19, dont 103 dans la région sanitaire du Nord.