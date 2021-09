Un texto du Parti conservateur sur GNL Québec jugé intrusif par le Bloc québécois

Un message texte a été envoyé jeudi à plusieurs électeurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean par le Parti conservateur du Canada (PCC) accusant le Bloc québécois (BQ) d'avoir contribué à l'échec du projet de GNL Québec. L'envoi a été jugé « intrusif » et « mensonger » par les candidats régionaux bloquistes.

Le message texte a été envoyé sur plusieurs téléphones cellulaires de la région en fin d’après-midi.

Dans celui-ci, le PCCParti conservateur du Canada demandait aux gens s'ils savaient que le Bloc québécois était contre GNL Québec et qu'ils ont contribué à son échec. Le texto invitait par la suite à répondre par oui ou par non.

Le PCCParti conservateur du Canada , par la voix d'un des responsables de la campagne du député sortant et candidat conservateur dans Chicoutimi-Le Fjord, a confirmé avoir procédé à cet envoi.

Oui, le texto provient du Parti conservateur. C’est à Yves-François Blanchet de commenter pourquoi il disait à Radio-Canada dès 2019 "J’ai été très clair : je n’ai aucune sympathie pour ce projet-là [GNL Québec]" alors que le projet était réellement soutenu par une majorité de gens de la région. Nous n’avons aucun commentaire additionnel à faire , a répondu par courriel Philip Simard, responsable des communications de la campagne de Richard Martel.

Les conservateurs ont envoyé ce message texte à des citoyens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, une stratégie dénoncée par les bloquistes. Photo : Capture d'écran

Par communiqué, l’équipe régionale du Bloc québécois a dénoncé cet envoi massif et intrusif de textos mensongers , rappelant que le parti a toujours attendu les conclusions du BAPEBureau d'audiences publiques sur l'environnement avant de se prononcer sur GNL Québec.

C’est une pratique politique complètement américaine alors qu’on est au Québec, au Saguenay-Lac-Saint-Jean et des conservateurs nous envoient des choses comme ça, donc pour nous, c’est extrêmement intrusif. De plus, nos locaux électoraux sont bondés de plaintes d’adultes et de parents qui disent : "Je m’excuse, mais mon enfant de 10, 11, 12 ou 13 ans a reçu ce genre de texto" , a réagi en entrevue Julie Bouchard, qui affronte Richard Martel dans la circonscription qu’il représente depuis 2018. Elle a elle aussi reçu le texto, de même que son fils de 14 ans.

La candidate bloquiste dans Chicoutimi-Le Fjord, Julie Bouchard. Photo : Radio-Canada

Son collègue de la circonscription de Jonquière, Mario Simard, s'est également offusqué. Ce projet a été refusé par le conseil des ministres du Québec, en plus de ne pas avoir passé le test du BAPEBureau d'audiences publiques sur l'environnement en mars dernier. De surcroît, le financement et les clients étrangers qui visaient à remplacer le charbon par le gaz naturel n’étaient pas là. Prétendre que le Bloc avait un quelconque pouvoir dans ce dossier est un mensonge , a-t-il ajouté dans le communiqué.

La semaine dernière, une vidéo du chef conservateur Erin O’Toole avait dû être retirée puisqu’elle contenait des informations erronées sur le Parti libéral du Canada en lien avec le développement du Port de Saguenay.

Avec des informations de Claude Bouchard et de Michel Gaudreau