Des œuvres inédites de Joe Fafard sont dévoilées pour marquer son anniversaire

Il s’agit de neuf sculptures de bisons en bronze patiné datant de 2016. Ces œuvres mesurent environ 30 centimètres de hauteur, et sont mises en vente au prix de 10 000 dollars chacune.

Ces œuvres inédites ont été réalisées par l’artiste fransaskois qui voulait les garder pour une exposition spéciale à l’avenir, sans savoir laquelle , explique la directrice des opérations pour Fafard Sculpture INC, Lana Siman. Elle ajoute que la date d’anniversaire du célèbre sculpteur est une bonne occasion pour les dévoiler.

Parmi les neuf bisons de la collection, sept ont déjà été coulées en bronze, et deux ne le sont pas encore. À ce propos, Lana Siman souligne que si les maquettes ont été faites par l’artiste lui-même, les moules, eux, étaient produits par son équipe de techniciens chargés de faire couler le bronze, sous sa surveillance. C’est donc la même équipe de techniciens chevronnés qui complète aujourd’hui l’édition inventée par Joe Fafard , explique-t-elle.

Concernant le choix des couleurs, Mme Siman affirme que la complexité et les niveaux des couches de couleurs ne sont pas les mêmes dans les œuvres posthumes que dans les œuvres faites par l’artiste lui-même . De son vivant, il faisait lui-même la coloration. Désormais le choix des couleurs est plus monochrome , dit-elle. La palette est plus limitée que les mélanges faits sous la main du maître .

Mme Siman explique que dans ses studios on peut encore se souvenir de l’artiste en regardant les murs, les planchers, les étagères. Ou encore les tables qui sont remplies de ses œuvres. Parfois même quelques boules de glaise demeurent où elles étaient, suspendues, comme si elles attendaient son retour .

L’artiste fransaskois né le 2 septembre 1942 à Saint-Marthe, en Saskatchewan, est décédé en mars 2019 à Lumsden dans le centre de la province.

Avec les informations de Chantal Hamon